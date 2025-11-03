Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iratxe Pascual en la sede de Aspegi en Donostia Gorka Estrada
Iratxe Pascual. Presidenta de Aspegi

«Las mujeres estamos todavía fuera de los círculos de decisión de las pymes»

La nueva responsable de la Asociación de Mujeres Empresarias y directivas de Gipuzkoa aboga por ampliar la presencia femenina en sectores de futuro como la industriay la tecnología

Pilar Aranguren

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:08

Iratxe Pascual ha tomado las riendas de Aspegi, la Asociación de Mujeres Profesionales, Empresarias y Directivas de Gipuzkoa, con el objetivo de dar un salto ... cualitativo y cuantitativo para ganar en visibilidad y acelerar el cambio, «porque no podemos esperar 20 años para ver la igualdad en la dirección de las empresas», remarca.Aboga por ganar presencia en ámbitos de futuro como la industria y la tecnología y también en los círculos de decisión de las pymes.

