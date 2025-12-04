Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Fallece el socio número 1 de la Real Sociedad
Arthur Mensch, CEO de Mistral AI y David Liras, CDIO de Moeve. RC

Moeve y Mistral se alían para impulsa la IA sostenible en la industria energética

Esta primera alianza del referente europeo de inteligencia artificial generativa con una compañía española refuerza la soberanía tecnológica europea en este campo

C. P. S.

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:07

Comenta

Moeve ha llegado a un acuerdo con Mistral AI, referente europeo en el desarrollo de Inteligencia Artificial Generativa, para impulsar soluciones digitales innovadoras que impulsen la eficiencia energética, la productividad y el avance hacia una soberanía tecnológica continental. Una alianza estratégica que dispondrá de una estrecha colaboración técnica entre la energética y la startup de innovación tecnológica.

Tras la firma del acuerdo, el primer proyecto que desarrollarán conjuntamente ambas compañías será un asistente piloto destinado a los complejos industriales de Moeve. Este programa ayudará en la interpretación de documentación para acelerar todo tipo de tareas aplicadas a negocio. Una de las características que definen los modelos de lenguaje que diseña Mistral AI es su relación rendimiento/consumo altamente eficiente, lo que refleja su compromiso con la sostenibilidad.

David Liras, Chief Digital Information Officer de Moeve, ha asegurado que alianzas como la de Mistral AI «sitúan a Moeve a la vanguardia de la innovación tecnológica europea y también de nuestro sector a nivel nacional. Además, esta colaboración supone la elección de una solución comprometida con la sostenibilidad y una apuesta por el desarrollo tecnológico y la innovación de nuestro continente».

Por otro lado, Marjorie Janiewicz, CRO de Mistral AI, ha apuntado que están «orgullosos de asociarnos con Moeve y apoyar su estrategia de IA. Nuestro equipo de IA Aplicada colaborará estrechamente con los equipos de I+D de Moeve, para desarrollar soluciones de IA personalizadas que mejoren sus procesos industriales y aseguren la implementación escalable en todos sus centros de operaciones a nivel global».

Moeve y Mistral AI continuarán desarrollando su acuerdo buscando la reindustrialización de Europa, el impulso de la sostenibilidad y la democratización de la tecnología para ponerla al servicio de las personas. Además, la energética continúa con su hoja de ruta Positive Motion, con nuevos proyectos innovadores en construcción, como su nueva planta de biocombustibles de segunda generación en Huelva.

