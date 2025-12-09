KPMG incorpora a Arantxa Tapia a su apuesta estratégica por el negocio de la defensa

KPMG ha decidido dar un paso adelante en el negocio de la defensa. La consultora ha presentado esta semana un equipo multidisciplinar compuesto por casi ... una veintena de socios y expertos externos, entre ellos la exconsejera de Industria del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, que desde abril de 2025 colabora como consultora externa de la firma, con el que aspira a reforzar su posición en un sector que atraviesa una transformación profunda, impulsada por la creciente tensión geopolítica y el compromiso internacional y, en particular, europeo de elevar el gasto militar.

La firma ha reunido perfiles de distintas áreas —industria, auditoría, ciberseguridad, consultoría, regulación o infraestructuras— para ofrecer una visión más integrada a compañías y administraciones públicas. Entre los nombres figuran Fernando Cuñado, responsable de Mercados; Jorge Sainz, al frente del área de Industria y Defensa; Marc Martínez, referente en Ciberseguridad; Cándido Pérez Serrano, experto en infraestructuras; o Miguel Ángel Faura, especialista en auditoría industrial. El equipo incluye también a Arantxa Tapia, que ejerce como asesora externa de KPMG desde primavera, y a Joaquín Castellón, ex director operativo del Departamento de Seguridad Nacional, hoy directivo en ciberseguridad dentro de la casa.

El movimiento responde a una demanda creciente. Las tensiones geopolíticas han acelerado los planes de modernización de las cadenas de suministro, la ampliación de capacidades productivas y la digitalización de los sistemas de defensa. Las empresas españolas y vascas —explica la firma en una nota— «encaran procesos de transformación en los que la colaboración público-privada será determinante». Allí es donde KPMG quiere jugar un papel más activo, «desde el diseño de proyectos conjuntos hasta el apoyo en licitaciones o la captura de fondos europeos destinados a reforzar el tejido industrial».

Ciberseguridad

La ciberseguridad es otro de los pilares. La consultora detecta necesidades cada vez más urgentes en protección de infraestructuras críticas, gestión de riesgos en inteligencia artificial, identidad digital o cumplimiento normativo. Castellón y el área dirigida por Marc Martínez concentrarán ese trabajo, con la vista puesta en un entorno digital más vulnerable y exigente

Con esta reorganización interna, KPMG busca consolidar una propuesta de valor más coordinada y alineada con su red internacional, que ya opera con equipos multipaís en defensa en otros mercados europeos. Su objetivo: «acompañar a un sector que vive un momento de cambio acelerado y que exige soluciones más transversales, desde la ingeniería de procesos hasta la protección frente a amenazas digitales».