Alvarez, directora de Auditoría; Losada, socio de Auditoría; Sainz, socio responsable de Industria y Defensa; Casas, socio de Mercados; Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras; Cuñado, socio responsable de Mercados; Diaz, socio responsable de Sectors Business Consulting; Tapia, asesora externa; Zafra, socio responsable de Finance & Procurement; Díaz, socia responsable de Transformación; Castellón, director en Ciberseguridad; Sabiote, socia de Regulatorio; Martínez, socio responsable de Ciberseguridad; y Faura, socio responsable de Auditoría. KPMG

KPMG incorpora a Arantxa Tapia a su apuesta estratégica por el negocio de la defensa

La consulta reúne a casi una veintena de socios y expertos externos, entre ellos la exconsejera de Industria del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, para responder al aumento global del gasto militar

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Martes, 9 de diciembre 2025, 12:30

KPMG ha decidido dar un paso adelante en el negocio de la defensa. La consultora ha presentado esta semana un equipo multidisciplinar compuesto por casi ... una veintena de socios y expertos externos, entre ellos la exconsejera de Industria del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, que desde abril de 2025 colabora como consultora externa de la firma, con el que aspira a reforzar su posición en un sector que atraviesa una transformación profunda, impulsada por la creciente tensión geopolítica y el compromiso internacional y, en particular, europeo de elevar el gasto militar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

