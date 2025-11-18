Irizar e-mobility suministrará 80 autobuses 100% eléctricos a distintas ciudades de Polonia

Irizar e-mobility está reforzando su presencia en Polonia con la firma reciente de varios contratos para el suministro de autobuses eléctricos con diferentes operadores ... de transporte público de Polonia. En todos los casos, el modelo escogido ha sido el Irizar ie bus, según indica la compañía guipuzcoana en una nota.

Hace unas semanas, Irizar e-mobility firmó un contrato de suministro de 10 autobuses de 10 metros de longitud con el operador MZA Varsovia (Miejskie Zakłady Autobusowe sp. z o.o.). Estos vehículos, que operarán por las calles de la capital polaca, se entregarán a finales de 2026. Como novedad, los nuevos vehículos incorporarán paneles fotovoltaicos de más de 1 kW. El contrato contempla además la posibilidad de ampliar el pedido con 10 unidades adicionales.

Por otro lado, MPK Cracovia (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.) ha vuelto a apostar por los autobuses eléctricos de Irizar e-mobility y ha cerrado su segundo contrato para el suministro de 22 nuevos autobuses de 12 metros de longitud. Está previsto que estas nuevas unidades entren en operación a mediados del próximo año y circulen por el centro de la ciudad. MPK Cracovia dispondrá de un total de 26 autobuses eléctricos de Irizar e-mobility en su flota, ya que estas nuevas unidades se suman a los 4 Irizar ie buses que circulan desde el año 2023 por la ciudad.

La Autoridad Municipal de Transporte de Bielsko-Biała (Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej) también contará con 12 nuevos autobuses de Irizar e-mobility de 12 metros de longitud. Las primeras entregas están previstas para el primer semestre de 2026.

Asimismo, el operador polaco, GZM Katowice, ha decidido modernizar su flota con 31 autobuses eléctricos de los cuales 16 serán articulados de 18 metros y los 15 restantes de 12 metros. Estos nuevos vehículos operarán en distintas ciudades incluyendo Sosnowiec, Swierlaniec, Katowice y Gliwice.

Por último, MPK Nowy Sącz (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.) incorporará 5 autobuses eléctricos de Irizar e-mobility de 10 metros de longitud a su red de transporte urbano. Operarán en la ciudad Nowy Sącz y la entrega está prevista para el primer trimestre de 2026.