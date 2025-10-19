Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El laboratorio de Ultra Alta Tensión de Arteche es uno de los centros del sector más avanzados de Europa. Irekia

La industria eléctrica vasca encara un ciclo histórico de inversión y creación de empleo

El refuerzo de las redes y la electrificación global abren una etapa expansiva para las empresas vascas de bienes de equipo, que ya elevan ventas, trabajo y proyección internacional

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:02

Comenta

Euskadi se prepara para una nueva revolución industrial con la electricidad como motor. Parte de las grandes compañías que integran la cadena de valor del ... sector de bienes de equipo eléctricos -Arteche, Ormazabal, Ingeteam y Euskabea, por citar solo algunos ejemplos- se posicionan para un ciclo de crecimiento que promete más ventas, más empleo y una visibilidad internacional sin precedentes. En apenas un centenar de kilómetros a la redonda, el territorio vasco concentra más del 80% de toda la industria española de bienes de equipo eléctrico, una densidad productiva sin parangón que explica su papel estratégico en la nueva economía energética. Fuentes del sector confirman a este periódico que la electrificación global, el auge de las renovables y el refuerzo de la red eléctrica vasca y española anuncian un escenario que puede consolidar a Euskadi como uno de los grandes polos industriales eléctricos del sur de Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en un bar de Amara de San Sebastián al arder la freidora e incendiarse todo el local: «Se ha quemado todo, hasta el toldo»
  2. 2

    Suspendido el partido del Sanse debido a un virus gastrointestinal que afecta a la plantilla del Huesca
  3. 3

    Ejercicios de fuerza, «escudo» ante la menopausia
  4. 4 La ciudad medieval cerca de Gipuzkoa ideal para visitar en otoño: palacios, una catedral del siglo XV y los restos de una muralla
  5. 5

    Kubo se queda fuera de la convocatoria
  6. 6

    El muro artístico instalado en el centro de Vitoria amanece con pintadas a favor de ETA
  7. 7

    Euskadi no asistió al pleno en el que se aprobó que pagase 169 millones a otras comunidades
  8. 8

    «Queremos cantar con vosotros que la vida es una vez, es ahora»
  9. 9 Consumo alerta de la presencia de listeria y E.coli en un queso de cabra distribuido en Euskadi
  10. 10

    Pan, de la barra diaria al capricho gourmet

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La industria eléctrica vasca encara un ciclo histórico de inversión y creación de empleo

La industria eléctrica vasca encara un ciclo histórico de inversión y creación de empleo