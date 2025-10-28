Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Colapsada la N-I en Andoain, sentido Donostia, por la avería de un camión
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. RC

Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido

La compañía ingresó hasta septiembre 33.863 millones, un 2,3% más que el año pasado, mejora el dividendo al accionista un 8% y sus previsiones para fin de año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Martes, 28 de octubre 2025, 08:52

Comenta

Iberdrola está cerca de alcanzar su objetivo marcado para este año en los 6.000 millones de beneficio histórico ya que hasta septiembre ha informado ... de unas ganancias de 5.116 millones, un 16,6% más que en los nueve primeros meses de 2024. Dados estos buenos resultados, según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán, ha mejorado sus previsiones para cierre de año hasta los 6.600 millones, un beneficio récord en su historia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 41 años la camionera que puso de relevancia el papel de la mujer en el sector tras sufrir un derrame cerebral
  2. 2 Fallece José Manuel Ochotorena
  3. 3

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  4. 4

    Salud cesa a la directora de Osatek en Gipuzkoa en plena crisis de las citas para las resonancias
  5. 5 Una profesora alerta sobre los problemas de comportamiento en las aulas: «He necesitado 20 minutos para empezar mi clase»
  6. 6

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  7. 7

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  8. 8 Pillan a un hombre abandonando cinco gatos en la Protectora de Gipuzkoa: «Estamos cansados de ver cómo se repite esta historia»
  9. 9 Dónde ver en televisión el Negreira - Real Sociedad de Copa del Rey
  10. 10 La segunda oportunidad de las ambulancias vascas como alojamiento, de UVI móvil al camping

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido

Iberdrola dispara sus beneficios un 17% hasta los 5.116 millones y vuelca su inversión en EE UU y Reino Unido