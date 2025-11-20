Wavegarden y Tilke: la alianza que combina adrenalina sobre ruedas y olas perfectas
La empresa de Aizarnazabal se asocia con la firma alemana para crear resorts de lujo que permitirán conducir coches deportivos y surfear
San Sebastián
Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:09
La guipuzcoana Wavegarden, empresa líder en tecnología de olas artificiales y diseño de lagunas de surf, ha anunciado este jueves una alianza con Tilke, la ... compañía alemana especializada en ingeniería y arquitectura de circuitos privados de automovilismo. La colaboración busca desarrollar destinos y resorts que combinen la experiencia del surf con la conducción de coches deportivos de alto rendimiento.
Según Fernando Odriozola, director comercial de Wavegarden, su tecnología de lagunas de surf aportará un valor añadido a los proyectos de Tilke, ampliando la oferta para los miembros actuales y atrayendo a nuevos públicos. Por su parte, Christian Epp, Managing Director de Tilke y cofundador del Motorsports Club of Clubs, ha destacado que la combinación de motoresport y surf establecerá un «referente único en experiencias deportivas premium».
Los resorts incorporarán playas de arena blanca, villas de lujo, restaurantes, spas y diversas actividades al aire libre. Además, los miembros tendrán acceso a la red global de Tilke, que actualmente cuenta con 18 circuitos operativos, cinco en construcción y 27 en desarrollo. Cada instalación incluirá la tecnología Wavegarden Cove, capaz de generar más de 25 tipos de olas, adaptadas desde principiantes hasta surfistas expertos.
Wavegarden opera en 12 instalaciones internacionales y permite que más de 90 surfistas puedan usar simultáneamente sus lagunas con un consumo mínimo de energía y agua. La empresa cuenta con más de 20 proyectos en construcción y 45 en desarrollo en todo el mundo.
Sus olas llegan a EE UU
Fue este pasado agosto cuando la empresa de Aizarnazabal inauguró su primer parque de surf en el Estado de Virginia (Estados Unidos), dentro del recinto de Atlantic Park. La nueva instalación, operada por la empresa estadounidense Beach Street Development, cuenta con 46 módulos capaces de generar hasta 1.000 olas por hora en total. A esta cadencia se le une la posibilidad de crear hasta 25 tipos de olas diferentes de hasta dos metros de altura.
Tilke, fundada en 1983 por Hermann y Carsten Tilke, es reconocida por su experiencia en circuitos y centros de pruebas automovilísticas y por su capacidad de crear desarrollos integrales en hoteles, residencias y complejos de ocio.
El Motorsports Club of Clubs, creado en 2019, es la mayor red de circuitos privados del mundo y gestiona actualmente 18 instalaciones operativas, cinco en construcción y 27 en planificación, ofreciendo membresías y experiencias exclusivas a sus usuarios.
