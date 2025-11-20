Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Recreación de uno de los resorts que junto circuitos de carreras, olas artificiales y villas de lujo. Wavegarden

Wavegarden y Tilke: la alianza que combina adrenalina sobre ruedas y olas perfectas

La empresa de Aizarnazabal se asocia con la firma alemana para crear resorts de lujo que permitirán conducir coches deportivos y surfear

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 16:09

Comenta

La guipuzcoana Wavegarden, empresa líder en tecnología de olas artificiales y diseño de lagunas de surf, ha anunciado este jueves una alianza con Tilke, la ... compañía alemana especializada en ingeniería y arquitectura de circuitos privados de automovilismo. La colaboración busca desarrollar destinos y resorts que combinen la experiencia del surf con la conducción de coches deportivos de alto rendimiento.

