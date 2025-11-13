Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Empleados de Multiverse, en la oficina que la compañía tiene en Miramon. Arizmendi

Telefónica se alía con la donostiarra Multiverse para aligerar sus modelos de IA de atención al cliente

La operadora reduce en un 80% el tamaño de los modelos que usan sus agentes, lo que abarata costes y recorta el consumo energético hasta un 75%

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:35

Telefónica ha logrado que los grandes modelos de inteligencia artificial que utiliza en su atención al cliente sean mucho más ligeros y menos costosos de ... operar. Y lo ha hecho de la mano de Multiverse Computing, la empresa donostiarra especializada en IA y computación cuántica, que ha comprimido dos de estos sistemas —los modelos Llama de Meta— hasta reducir su tamaño en un 80% y rebajar de forma notable la potencia informática necesaria para ejecutarlos.

