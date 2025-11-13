Telefónica se alía con la donostiarra Multiverse para aligerar sus modelos de IA de atención al cliente

Telefónica ha logrado que los grandes modelos de inteligencia artificial que utiliza en su atención al cliente sean mucho más ligeros y menos costosos de ... operar. Y lo ha hecho de la mano de Multiverse Computing, la empresa donostiarra especializada en IA y computación cuántica, que ha comprimido dos de estos sistemas —los modelos Llama de Meta— hasta reducir su tamaño en un 80% y rebajar de forma notable la potencia informática necesaria para ejecutarlos.

En términos operativos, esta reducción de «peso» permitirá que el asistente interno que emplean los agentes de Telefónica responda con mayor rapidez, reduzca el coste de uso y consuma mucha menos energía. La operadora estima que la eficiencia energética mejora hasta un 75% gracias a que los modelos, al ser más compactos, pueden ejecutarse incluso en sus propias centrales —alimentadas con electricidad 100% renovable— sin depender tanto de grandes centros de datos externos.

La clave técnica la aporta CompactifAI, la herramienta desarrollada por Multiverse en San Sebastián, capaz de reducir drásticamente el tamaño de los modelos de IA sin pérdida apreciable de calidad. Esta tecnología, inspirada en técnicas de computación cuántica, se está extendiendo ya por distintos sectores y ha abierto la puerta a acuerdos con compañías como Indra, Airbus, Navantia Australia, y en finanzas, nombres propios como Bosch, Moody's y el Banco de Canadá.

Multiverse, que este año captó 189 millones en la mayor ronda de financiación lograda por una 'start up' vasca —con el respaldo de inversores estratégicos como HP Tech Ventures, SETT (Estado), Forgepoint Capital International, CDP Venture Capital, Santander Climate VC, Quantonation y Toshiba, además de Kutxa Fundazioa, Capital Riesgo de Euskadi (Grupo SPRI) y Ekarpen Private Equity— supera ya el centenar de clientes y suma más de 160 patentes.

Con el acuerdo de Telefónica, la firma cofundada por Enrique Lizaso-Olmos, Román Orús y Samuel Mugel entra en uno de los entornos más exigentes de la IA aplicada: la atención al cliente de una gran operadora con millones de usuarios. Ambas compañías subrayan que la colaboración permitirá avanzar hacia una inteligencia artificial más accesible y sostenible, con menos consumo de recursos y menor impacto ambiental.

Expansión global en Defensa

El acuerdo con Telefónica coincide con otro movimiento relevante de Multiverse en un sector estratégico como la defensa. La empresa donostiarra ha cerrado una alianza con Navantia Australia para llevar su tecnología de compresión de IA a sistemas navales, desde buques de guerra hasta vehículos autónomos. El objetivo es ejecutar modelos avanzados directamente «en el borde», es decir, en equipos con capacidad limitada y en entornos sin conexión permanente, un requisito crítico en operaciones militares.

La colaboración prevé integrar versiones comprimidas de grandes modelos de lenguaje a bordo de embarcaciones, lo que permitirá análisis en tiempo real, mantenimiento predictivo y apoyo a la toma de decisiones. Con ello, Multiverse afianza su entrada en el mercado internacional de defensa, mientras Navantia acelera su estrategia de digitalización en Australia, uno de sus principales mercados.