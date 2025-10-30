Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Interior del centro de ciberseguridad de Ayesa, en Donostia. Gorka Estrada

El tejido empresarial de Gipuzkoa acoge con sorpresa que la oferta para recuperar Ibermática venga de BBK

La puja de la fundación vizcaína por la tecnológica Ayesa, que integra a la histórica firma donostiarra, reabre el debate sobre el papel de Kutxa Fundazioa en la defensa del arraigo

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La oferta de 500 millones presentada por la Fundación BBK para hacerse con la división tecnológica de la multinacional española Ayesa, que incluye a ... la antigua Ibermática, ha generado una notable sorpresa en el tejido empresarial de Gipuzkoa, según voces autorizadas del ámbito de la empresa recogidas por este periódico. Que sea una entidad vizcaína la que pugne por recuperar para Euskadi la emblemática firma nacida en San Sebastián hace más de medio siglo ha despertado, al mismo tiempo, el debate sobre el papel que debería desempeñar Kutxa Fundazioa a la hora de participar en operaciones de este tipo para defender el arraigo empresarial en Gipuzkoa. Este periódico se ha puesto en contacto con la propia fundación guipuzcoana para conocer si ha existido voluntad (o no) por su parte para hacerse con Ayesa, pero han declinado realizar cualquier tipo de declaración.

