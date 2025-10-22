Solaris suministrará 150 autobuses eléctricos a Países Bajos y Polonia por más de 110 millones

Solaris, la filial polaca del Grupo beasaindarra CAF, continúa trazando su camino como uno de los referentes europeos en movilidad eléctrica. La compañía ha firmado ... tres nuevos contratos con los operadores Transdev Nederland, GZM Metropolis y MZA Varsovia de Países Bajos y Polonia para el suministro de cerca de 150 autobuses eléctricos, por un valor conjunto superior a los 110 millones de euros. Tres acuerdos que refuerzan un año de récord en contrataciones y que consolidan la confianza del mercado en su propuesta tecnológica y operativa.

El pedido más relevante llega desde los Países Bajos, donde Transdev Nederland ha encargado 55 autobuses eléctricos que recorrerán las ciudades de Arnhem y Nijmegen, además de la región de Foodvalley. En la nueva concesión Arnhem-Nijmegen-Foodvalley (ANF), Solaris desplegará desde el verano de 2026 su modelo más corto, el Urbino 9 LE eléctrico, junto al de doble articulación de 24 metros, el más largo de su cartera. Transdev ya opera en Holanda con 20 autobuses de hidrógeno y 10 trolleybuses Metrostyle fabricados por Solaris, además de haber adjudicado en 2024 otros 96 eléctricos para Utrecht, como explica el grupo en una nota.

En Polonia, el fabricante ha cerrado dos nuevos contratos. Por un lado, MZA Varsovia incorporará 50 autobuses articulados de 18 metros, equipados con baterías Solaris High Energy de más de 700 kWh y propulsión modular. Este pedido complementa el de otros 79 vehículos adjudicados en septiembre y se inscribe en una relación que se remonta a 1997, con más de 1.350 autobuses entregados a la capital polaca.

Por otro, la asociación GZM Metropolis, que agrupa a varios municipios de la región de Silesia, ha encargado 42 unidades —24 de 12 metros y 18 articuladas— junto con la infraestructura de carga en el depósito del operador PKM Świerklaniec. Los nuevos vehículos, con capacidad para entre 70 y 120 pasajeros, integrarán avanzados sistemas de asistencia al conductor y el software eSConnect, que permite la gestión inteligente de flotas en tiempo real.

Reconocimiento comercial

El éxito comercial se ve acompañado por un nuevo reconocimiento internacional: el Solaris Urbino 10,5 eléctrico ha recibido el Premio al Autobús Sostenible 2026 en la categoría «Urbano», coincidiendo con su presentación mundial en la feria Busworld 2025, en Bruselas. «Compacto, maniobrable y con una notable capacidad de pasajeros», como describe la propia compañía, el modelo amplía la gama de vehículos cero emisiones de Solaris y confirma su apuesta por la innovación sostenible.

El galardón, concedido por un jurado formado por representantes de las principales revistas del sector europeo, destaca tanto la eficiencia medioambiental como el impacto social del vehículo. Es, además, el segundo año consecutivo que un modelo Solaris recibe este reconocimiento, tras el triunfo del Urbino 12 eléctrico en 2025.