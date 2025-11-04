Sapa traslada a Sánchez en Moncloa sus planes para expandirse por Europa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este lunes en La Moncloa con el consejero delegado de la empresa guipuzcoana Sapa, Jokin Aperribay, y ... con el director de Estrategia, Ibon Aperribay, que le trasladaron sus planes para expandirse por Europa con sus programas de tecnología para vehículos blindados, tras su reciente acuerdo con el Ejército de EE UU. Un encuentro entre Sánchez y la firma andoaindarra que busca reforzar el papel estratégico de la industria española de la tecnología y la ingeniería de defensa. «He analizado hoy (por ayer) con el consejero delegado de Sapa sus planes de expansión para España, resto de Europa y EE UU. Trabajamos para consolidar el liderazgo de nuestra industria en ámbitos tecnológicos de la seguridad y defensa», señaló Sánchez tras la reunión.

El encuentro se produce apenas unas semanas después de que la firma con sede en Andoain anunciara un acuerdo histórico, valorado en unos 5.000 millones de euros, con la multinacional estadounidense General Dynamics, por el que la compañía guipuzcoana suministrará los sistemas de transmisión de los vehículos blindados de nueva generación del Ejército de Estados Unidos, dentro del programa Next Gen, el más ambicioso plan de renovación de blindados impulsado por el Pentágono.

Tras este hito en EE UU, Sapa prevé ahora expandirse en Europa e iniciará en 2026 su crecimiento a nivel europeo con la misión de tener una gran presencia en los programas de vehículos blindados de próxima generación. Y profundizará en un Programa de Tecnología dual para dar el salto hacia movilidad eléctrica, según ha podido saber este periódico. La compañía aprovechó la recepción en Moncloa para poner en valor con el presidente sus capacidades tecnológicas actuales en Euskadi, en concreto, en la factoría de Andoain, y los programas tecnológicos que están desarrollando en Andalucía junto a la Universidad de Jaén.

Largo recorrido

Sapa Placencia, por último, expresó a Sánchez su «compromiso» con las capacidades de la Industria de Defensa en España a través de su participación en la multinacional tecnológica española Indra, así como con la gobernanza del sector de movilidad terrestre de Defensa a través de TESS Defence. Hay que recordar que la compañía con sede en Andoain mantiene también un papel relevante en el ecosistema industrial español, con una participación del 7,94% en la tecnológica Indra, en una operación patrocinada en 2022 por el Gobierno central. En esta operación participó también la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), entidad pública que se hizo con el 28% del capital social de la multinacional. De esta manera, el Gobierno y los nuevos accionistas querían reforzar en Europa la posición del sector español de Defensa. Tres años después, tras el encuentro de ayer, Gobierno y Sapa buscan profundizar en su implicación creciente en los programas europeos de defensa y energía embarcada.

Precisamente, la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el contrato con Sapa Placencia para la transformación y actualización de las transmisiones de los vehículos de combate Pizarro Fase II y Castor, por un valor de 26,9 millones de euros. El acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, tiene como objetivo sustituir las cajas de transmisión SG850 por el modelo SG35T, desarrollado por la empresa andoaindarra.

La actualización permitirá «aumentar la velocidad, la movilidad y la capacidad de integración de implementos que refuerzan la protección y la operatividad de los vehículos del Ejército de Tierra en misiones de ingeniería y combate», según detalló el Ministerio de Defensa. El contrato se enmarca en la estrategia de modernización del parque acorazado español y complementa el programa de mejora del VCI/C Pizarro Fase I, acometida por Santa Bárbara Sistemas, filial española de General Dynamics.