Sánchez, flanqueado por Ibon Aperribay y Jokin Aperribay en el encuentro que tuvo lugar ayer en La Moncloa. EFE

Sapa traslada a Sánchez en Moncloa sus planes para expandirse por Europa

Los Aperribay abordan con el presidente los nuevos proyectos para consolidar la industria española de la tecnología y la defensa, tras su reciente acuerdo con EE UU

Jorge Sainz
Imanol Lizasoain

Jorge Sainz e Imanol Lizasoain

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este lunes en La Moncloa con el consejero delegado de la empresa guipuzcoana Sapa, Jokin Aperribay, y ... con el director de Estrategia, Ibon Aperribay, que le trasladaron sus planes para expandirse por Europa con sus programas de tecnología para vehículos blindados, tras su reciente acuerdo con el Ejército de EE UU. Un encuentro entre Sánchez y la firma andoaindarra que busca reforzar el papel estratégico de la industria española de la tecnología y la ingeniería de defensa. «He analizado hoy (por ayer) con el consejero delegado de Sapa sus planes de expansión para España, resto de Europa y EE UU. Trabajamos para consolidar el liderazgo de nuestra industria en ámbitos tecnológicos de la seguridad y defensa», señaló Sánchez tras la reunión.

