Un empleado de Sapa supervisa un grupo de transmisiones de la planta de la empresa de Andoain. F. De la Hera

El respaldo de Sánchez refuerza a Sapa en plena reconfiguración de la Defensa en España

La visita de los Aperribay a Moncloa afianza a la andoaindarra como actor tecnológico clave mientras Indra avanza en su plan de concentración industrial

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:07

El respaldo del presidente Pedro Sánchez a Sapa Placencia, escenificado en la reciente reunión en Moncloa con los hermanos Jokin e Ibon Aperribay, llega en ... un momento delicado y al mismo tiempo clave para la industria de defensa. Indra, el gran grupo estatal del sector —del que la empresa guipuzcoana posee un 7,9%— busca consolidarse como el principal 'player' industrial de España con la integración de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), propiedad del propio presidente de Indra, Ángel Escribano. El movimiento, no exento de polémica por el presunto conflicto de interés, coincide con la mayor oleada de inversión en defensa de las últimas décadas, impulsada por las exigencias de gasto de Donald Trump sobre los aliados europeos y la amenaza rusa en el flanco este del continente.

