El otro récord de CAF: la capitalización roza los 1.800 millones tras un gran año bursátil

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) no solo encadena uno de los mejores momentos industriales de su historia reciente. También vive un ciclo bursátil que ... ha situado su valor en el parqué en niveles inéditos, alrededor de los 1.800 millones de euros tras un año de fuerte revalorización. A mediados de noviembre de 2024, cada acción cotizaba en el entorno de los 34,25 euros; esta última semana, y tras la presentación de resultados de los primeros nueve meses del ejercicio, el título se mueve ya entre los 51 y los 52 euros. La subida acumulada -casi un 50% en doce meses- convierte a la compañía guipuzcoana en una de las industriales con mejor comportamiento del mercado español.

Ese 'rally' ha tenido un impacto directo en el patrimonio del núcleo duro accionarial. El mayor beneficiado es la Cartera Social, el vehículo que agrupa a miles de empleados y exempleados y que controla el 23,75% de la empresa. Con unos 8,14 millones de acciones, su posición valía hace un año alrededor de 279 millones; hoy supera los 416 millones. En solo doce meses, el paquete ha ganado unos 137 millones de euros, un reflejo del peso creciente de los trabajadores en el control del grupo.

La subida también ha reforzado con fuerza la apuesta de BBK y Kutxabank, que suman juntos un 13,23% del capital. Este bloque, equivalente a más de 4,53 millones de acciones, ha pasado de valer 155 millones a más de 232 millones, lo que supone una revalorización cercana a los 77 millones de euros. Los accionistas privados también han visto cómo sus posiciones ganaban tamaño. Indumenta Pueri, el grupo malagueño propietario de Mayoral y con un 5,02% del capital, acumula una plusvalía cercana a los 29 millones. Una cifra similar corresponde al brazo inversor fundado por el empresario farmacéutico Daniel Bravo, que controla otro 5%.

Ese refuerzo del patrimonio accionarial llega, además, acompañado de un nuevo aliciente para los socios. En junio, el grupo dirigido por Javier Martínez Ojinaga comunicó a la CNMV el reparto de un dividendo de 1,341 euros brutos por acción, con fecha de pago fijada para el 7 de julio de 2025 y Kutxabank como entidad agente. La remuneración corresponde al ejercicio 2024 y añade un retorno adicional para los accionistas en un año en el que el valor de la compañía se ha disparado en Bolsa.

Apuesta del Gobierno Vasco

El movimiento institucional más significativo sigue siendo el del Gobierno Vasco, que elevó su participación en CAF hasta el 3% en septiembre de 2022. Fue la primera gran operación de Finkatuz, el fondo destinado a tomar posiciones estables en empresas estratégicas. Con una inversión acumulada de unos 32 millones, su paquete -de algo más de un millón de acciones- vale ahora en torno a 52 millones, lo que supone una plusvalía cercana a los 20 millones de euros. La iniciativa no solo refuerza la presencia institucional en una compañía clave del ecosistema industrial vasco, sino que también ha generado un retorno significativo para el propio Ejecutivo.

Ese refuerzo del núcleo estable de CAF, sin embargo, tiene un matiz relevante. Es evidente que ni la Cartera Social, ni el Gobierno Vasco ni Kutxabank son fondos de capital riesgo ni inversores que busquen maximizar la rentabilidad mediante desinversiones tácticas. Su lógica es otra. En un momento en el que el arraigo empresarial se ha convertido en una bandera del Ejecutivo de Imanol Pradales, y en el que CAF es vista -también por los socios financieros- como una de las 'joyas' industriales de Gipuzkoa y Euskadi, la revalorización tiene más un valor estratégico que especulativo.

En este contexto, la evolución bursátil aparece como un espejo de la creciente fortaleza operativa del grupo. En los primeros nueve meses del año, la compañía elevó sus ventas un 8%, mejoró su margen operativo hasta el 5,1% y disparó el beneficio atribuido un 66%, hasta los 100 millones de euros. El área ferroviaria mantuvo un ritmo sólido y Solaris volvió a ser uno de los grandes vectores de crecimiento, mientras la cartera total alcanzaba los 15.579 millones, un máximo histórico que garantiza visibilidad para varios ejercicios.