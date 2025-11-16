Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un empleado de CAF supervisa un tren en la fábrica de la empresa en Beasain. Lobo Altuna

El otro récord de CAF: la capitalización roza los 1.800 millones tras un gran año bursátil

La evolución de la acción refuerza la posición de los trabajadores, Kutxabank, la familia Mayoral, el empresario Daniel Bravo y el Gobierno Vasco, los accionistas mayoritarios

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Domingo, 16 de noviembre 2025, 00:26

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) no solo encadena uno de los mejores momentos industriales de su historia reciente. También vive un ciclo bursátil que ... ha situado su valor en el parqué en niveles inéditos, alrededor de los 1.800 millones de euros tras un año de fuerte revalorización. A mediados de noviembre de 2024, cada acción cotizaba en el entorno de los 34,25 euros; esta última semana, y tras la presentación de resultados de los primeros nueve meses del ejercicio, el título se mueve ya entre los 51 y los 52 euros. La subida acumulada -casi un 50% en doce meses- convierte a la compañía guipuzcoana en una de las industriales con mejor comportamiento del mercado español.

