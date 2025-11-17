Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, flanqueado por Jokin Aperribay, presidente de Sapa, a la izquierda de la imagen, e Ibon Aperribay, vicepresidente de la compañía, a la derecha. Irekia

Pradales reafirma el apoyo del Gobierno Vasco a Sapa en plena expansión internacional

El lehendakari se reúne con los hermanos Aperribay para abordar la situación del sector y la estrategia tecnológica de la compañía andoaindarra

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:56

El lehendakari Imanol Pradales ha mantenido este lunes en Bilbao un encuentro con el presidente de Sapa, Jokin Aperribay, y con el vicepresidente de la ... compañía, Ibon Aperribay, en una reunión de trabajo que se puede interpretar como un gesto de respaldo institucional a uno de los actores estratégicos de la industria de defensa de Euskadi. La reunión, celebrada en el Edificio de la Bolsa, ha servido para analizar la situación del sector y para que los directivos trasladaran al lehendakari los principales ejes de su hoja de ruta tecnológica e internacional.

