Urgente La Real obra el milagro contra el Barcelona
Peio Pagola posa en el exterior de la sede de Ingeteam Indar Machines, radicada en Beasain. Jose Mari López

Peio Pagola | Director general de Ingeteam Indar Machines

«Si nos limitáramos al mercado nacional, la sostenibilidad se vería comprometida»

Con un 85% de sus ventas dirigidas al exterior, la histórica firma de Beasain cumple 85 años en buena salud y con retos por delante

Mikel Madinabeitia

Mikel Madinabeitia

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

Ingeteam Indar Machines está de aniversario. La histórica firma de Beasain, referente mundial en motores de bombeo hidráulico, eólica 'onshore', motores para megacruceros o equipos ... para el sector energético, tiene una previsión de ventas de 300 millones de euros para este ejercicio –el 85% son al exterior–, una plantilla de 920 personas –800 en Beasain y 120 en Segorbe, Castellón– y varios desafíos por delante. Su CEO, Peio Pagola, los cuenta aquí y ahora.

