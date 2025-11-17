Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027

Mondragon pisa el acelerador en Norteamérica. La corporación arrasatearra, que agrupa a un centenar de cooperativas y más de 70.000 trabajadores en todo el ... mundo, prevé cerrar el ejercicio con una facturación cercana a 800 millones de euros en México y Estados Unidos, su principal bloque exterior. «Uno de cada cuatro euros de nuestro negocio internacional se genera ya allí», explica a este periódico Oskar Goitia, presidente de Mondragon Internacional, que subraya que el grupo se encuentra en «la mayor fase de crecimiento exterior de los últimos años». No en vano, el grupo presidido por Pello Rodríguez ha tejido en el país azteca una red industrial de diecinueve cooperativas y 2.789 empleados, desplegada en los estratégicos estados de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Coahuila y Ciudad de México.

Allí operan cooperativas clave como Fagor Ederlan (fundición y mecanizado para automoción), Maier (componentes plásticos pintados para grandes marcas), Cikautxo (caucho y componentes para motor), Batz (utillajes y tecnología de estampación), Fagor Arrasate (prensas y soluciones de conformado), Danobat (máquina-herramienta y fabricación avanzada), Onnera (equipamiento profesional) y Eika (componentes de electrodomésticos). A ello se suma la presencia de Mondragon Assembly en automatización y solar, y la Universidad Mondragon México, un activo estratégico que ninguna otra empresa vasca posee en el exterior. Es decir, una implantación económica, social y educativa sin parangón y singularísima para cualquier multinacional en el mundo.

«México es hoy una apuesta ganadora para producir para el mercado estadounidense. Tenemos plantas altamente competitivas y una capacidad de crecimiento enorme», sostiene Goitia. Esa apuesta se apoya, además, en el paraguas del tratado comercial. «De lo fabricado en nuestras plantas de México, casi la totalidad de lo que producimos está dentro del tratado de libre comercio», apunta. Es decir, Mondragon juega desde dentro del T-MEC: fabrica localmente, cumple contenido local y, por diseño, ha conseguido blindar la mayor parte de su producto frente al ruido arancelario de Washington.

Una oportunidad con sentido

Eso no significa que no haya fricciones. «Sí tenemos una afección en la parte del arancel al acero y al aluminio», admite el presidente. Esa presión se nota en materias primas clave para varias de sus cooperativas metalúrgicas y obliga a «segregar el valor de esos componentes por el material que llevan» y a asumir una burocracia adicional. «Ahí sí que esa barrera está para todos, el 50 % del arancel al acero y al aluminio», describe. La otra cara del proteccionismo se ve en las aduanas, donde la gestión burocrática se ha vuelto mucho más compleja y, en algunos casos, caótica. Mondragon asegura, no obstante, que lleva tiempo con equipos propios especializados para moverse en ese terreno: «Cada día surgen cosas, pero es la gestión viable de los equipos», resume Goitia.

En cualquier caso, el grupo combina crecimientos «orgánicos e inorgánicos», lo que incluye ampliaciones de plantas y adquisiciones de compañías locales y estadounidenses. Entre las operaciones recientes destacan la compra del 51% de la norteamericana Regen Aluminum, especializada en aluminio reciclado, y la expansión de la planta de Mondragon Assembly en Querétaro, donde se fabrican líneas de producción para energía solar y sistemas de automatización industrial. «Son movimientos que refuerzan nuestra integración vertical y nuestra posición en mercados de futuro», afirma el directivo.

Bajo este contexto, la corporación celebró en octubre el primer Foro Mondragon México, con setenta directivos de sus cooperativas en el país, donde se definió la hoja de ruta del Plan de Intercooperación, que busca coordinar capacidades, compartir servicios y optimizar compras, transporte, ingeniería y desarrollo tecnológico. «Estamos generando sinergias reales entre cooperativas mexicanas, compartiendo recursos y conocimiento», explica Goitia. «El objetivo no es solo crecer, sino hacerlo de forma coordinada y preparar la estructura para la siguiente fase», apunta.

Esa fase tiene fecha: 2027. Mondragon anticipa un salto industrial significativo cuando en 2026 se revise el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Goitia prevé una «explosión de inversión y de contenido local» ligada al endurecimiento de las reglas de origen y a los incentivos que prepara el Gobierno mexicano para atraer proyectos de alto valor añadido. «El T-MEC ofrece estabilidad y un horizonte industrial de largo plazo; cuando se despeje ese marco, veremos un impulso muy fuerte en toda la cadena norteamericana», asegura.

Esta ventana de oportunidad se apoya también en la transformación económica que describe BBVA Research en su último informe: México se integra cada vez más en la economía estadounidense, se convierte en su primer socio comercial, canaliza más del 80% de sus exportaciones hacia el norte y capta inversión que antes fluía hacia Asia. Por ello, para Mondragon, tener ya una red industrial de nueve cooperativas operativas en la región del Bajío -convertida en uno de los polos manufactureros más dinámicos del continente- coloca al grupo en una posición privilegiada.

Además, aunque su actividad cooperativa en México se ha sustentado históricamente en la automoción, la corporación ha iniciado un proceso de diversificación hacia sectores estratégicos: energía, electrónica, bienes de equipo, automatización o tecnologías renovables. «Estamos reforzando nuestra cadena de suministro hacia Estados Unidos y ampliando nuestra presencia en energía, electrónica y automatización», detalla Goitia.