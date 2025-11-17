Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Planta de Onnera Group (Fagor Industrial) en San Luis Potosí, dedicada a la producción de frío comercial, cocción y muebles. CM

Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027

El grupo cooperativo anticipa una «explosión» de inversión tras la revisión del tratadoT-MEC y considera a México una de sus grandes plataformas de crecimiento exterior

Mikel Calvo
Izania Ollo (Gráficos)

Mikel Calvo e Izania Ollo (Gráficos)

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Mondragon pisa el acelerador en Norteamérica. La corporación arrasatearra, que agrupa a un centenar de cooperativas y más de 70.000 trabajadores en todo el ... mundo, prevé cerrar el ejercicio con una facturación cercana a 800 millones de euros en México y Estados Unidos, su principal bloque exterior. «Uno de cada cuatro euros de nuestro negocio internacional se genera ya allí», explica a este periódico Oskar Goitia, presidente de Mondragon Internacional, que subraya que el grupo se encuentra en «la mayor fase de crecimiento exterior de los últimos años». No en vano, el grupo presidido por Pello Rodríguez ha tejido en el país azteca una red industrial de diecinueve cooperativas y 2.789 empleados, desplegada en los estratégicos estados de San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Coahuila y Ciudad de México.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  3. 3

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  4. 4

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  5. 5 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  6. 6 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  7. 7

    A juicio dos varones por sendas agresiones sexuales en dos parkings públicos de Donostia
  8. 8

    Cuando la Real descendió al mejor Sanse de la historia
  9. 9

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  10. 10 Gipuzkoa deberá devolver 86.000 euros a un capitán de barco por sus trabajos de pesca en alta mar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027

Mondragon ya factura 800 millones en Norteamérica y se prepara para un nuevo salto industrial en 2027