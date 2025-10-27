Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Kutxabank busca en Gipuzkoa el estreno de su nuevo fondo de inversión para el arraigo

El vehículo, que aspira a permanecer largo tiempo en las empresas en las que entre, cuenta con 500 millones de euros de dotación inicial

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

«Tenemos seis o siete operaciones ya avanzadas y otras tantas en estudio», desvelaba en Bilbao hace apenas unos días José Iturriaga, director general de ... Indar Kartera, el vehículo creado hace unos meses por Kutxabank para invertir «a largo plazo» en empresas del entorno que sean «tractoras de la economía», consolidadas o en crecimiento. Un potente instrumento dotado inicialmente de 500 millones de euros con el arraigo como 'leit motiv' y que con Uvesco realizaría su primera operación en Gipuzkoa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  3. 3

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  4. 4

    Obradores históricos bajan la persiana
  5. 5

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  6. 6

    El 60% de los guipuzcoanos que han cogido una baja vuelven a tener una incapacidad a los meses
  7. 7

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  8. 8 El significado de los obeliscos alineados por la costa vasca, discretos testigos de la historia
  9. 9

    «Hay un miedo increíble a que lo que vivimos el año pasado pueda repetirse»
  10. 10

    La Diputación de Álava planea cerrar el campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Kutxabank busca en Gipuzkoa el estreno de su nuevo fondo de inversión para el arraigo

Kutxabank busca en Gipuzkoa el estreno de su nuevo fondo de inversión para el arraigo