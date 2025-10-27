Kutxabank busca en Gipuzkoa el estreno de su nuevo fondo de inversión para el arraigo

«Tenemos seis o siete operaciones ya avanzadas y otras tantas en estudio», desvelaba en Bilbao hace apenas unos días José Iturriaga, director general de ... Indar Kartera, el vehículo creado hace unos meses por Kutxabank para invertir «a largo plazo» en empresas del entorno que sean «tractoras de la economía», consolidadas o en crecimiento. Un potente instrumento dotado inicialmente de 500 millones de euros con el arraigo como 'leit motiv' y que con Uvesco realizaría su primera operación en Gipuzkoa.

El fondo evoca claramente al Criteria que levantó en su día La Caixa y es muestra inequívoca del nuevo rumbo que quiere imprimir al banco de las antiguas kutxas vascas su presidente, Antón Arriola.

Indar, detalló Iturriaga, prevé realizar en primera instancia unas diez operaciones con una inversión media de 50 millones, «aunque en ocasiones alguna inversión podría llegar hasta los 100 millones», matizó el financiero zarautztarra.

El instrumento, con sede en Donostia, ha despertado «mucho interés» en el empresariado vasco, añadió, al tiempo que recordó que el espíritu del mismo es «entrar con posiciones minoritarias pero con cierta capacidad de influir en la gestión» de aquellas empresas en las que invierta. «Ojalá pronto se acaben esos 500 millones y necesitemos más», dijo.

Iturriaga insistió una y otra vez en la voluntad de Indar de acompañar al tejido empresarial vasco y, sobre todo, en el deseo de permanecer largo tiempo en el capital de sus participadas, diferenciándose de esta manera de algunos fondos de capital riesgo, con permanencias relativamente más cortas.

'Rara avis'

Otra clara excepción en el mundo de los fondos de inversión internacionales es la que representan la Fundación Artizarra y sus distintos vehículos (en este caso, Stellum Food & Tech, ya presente en Uvesco con un 5%).

Se trata de agentes más bien concebidos para fortalecer el arraigo y el crecimiento de las empresas vascas o próximas a Euskadi bajo una fórmula tan sencilla como novedosa, la de que el dinero de aquí (se nutren de inversores particulares vascos y 'family offices') se quede en las empresas de aquí. Apego al territorio sin dejar de aspirar a una rentabilidad lógica y necesaria que permita seguir apostando después por otras compañías y que, de este modo, la rueda siga girando.