Un operario de CAF supervisa varios trenes en la fábrica de la empresa de Beasain. Lobo Altuna

Irlanda acelera el recurso de CAF contra la adjudicación a Stadler del contrato de 650 millones

El proceso se tramitará por la vía rápida ante el riesgo de que el retraso en la adjudicación del tren Dublín–Belfast haga peligrar 165 millones de fondos europeos

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:15

Comenta

La Justicia de Irlanda ha decidido que el recurso presentado por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) contra la adjudicación del nuevo contrato de trenes ... del servicio Dublín–Belfast se tramite por la vía rápida, al tratarse de un proyecto de alto valor económico. Sin embargo, ha aplazado dos semanas la siguiente sesión para organizar el calendario judicial y determinar cuándo se celebrará la vista urgente en la que se decidirá si se levanta o no la suspensión del contrato, según informan medios irlandeses.

