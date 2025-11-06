Irlanda acelera el recurso de CAF contra la adjudicación a Stadler del contrato de 650 millones
El proceso se tramitará por la vía rápida ante el riesgo de que el retraso en la adjudicación del tren Dublín–Belfast haga peligrar 165 millones de fondos europeos
Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:15
La Justicia de Irlanda ha decidido que el recurso presentado por Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) contra la adjudicación del nuevo contrato de trenes ... del servicio Dublín–Belfast se tramite por la vía rápida, al tratarse de un proyecto de alto valor económico. Sin embargo, ha aplazado dos semanas la siguiente sesión para organizar el calendario judicial y determinar cuándo se celebrará la vista urgente en la que se decidirá si se levanta o no la suspensión del contrato, según informan medios irlandeses.
El recurso presentado por la empresa vasca mantiene paralizada la adjudicación de un contrato de 650 millones de euros, otorgado el pasado mes de septiembre a la firma suiza Stadler Bussnang AG. La compañía beasaindarra presentó la impugnación en virtud de la normativa europea de contratación pública, lo que activa una suspensión automática hasta que los tribunales autoricen continuar con el proceso.
Las operadoras Irish Rail y Northern Ireland Railways han pedido que el caso se resuelva con urgencia, ya que el retraso podría poner en peligro hasta 165 millones de euros en fondos europeos vinculados al proyecto. Esa ayuda comunitaria exige que parte de las entregas estén completadas antes del 31 de diciembre de 2029, una fecha que se considera difícil de cumplir si el litigio se prolonga.
Ocho nuevos trenes
Por su parte, CAF sostiene que su recurso no se limita a cuestiones de puntuación, sino también a la falta de claridad en los pliegos de la licitación, y ha señalado que el propio adjudicatario no podrá entregar todas las unidades antes de 2031, dos años más tarde de lo previsto por Bruselas.
El contrato prevé la construcción de ocho nuevos trenes eléctricos y un acuerdo de mantenimiento de 15 años para renovar el servicio transfronterizo Enterprise, que actualmente opera con material diésel. La nueva flota permitirá duplicar las frecuencias y aumentar la velocidad de la conexión ferroviaria entre las dos capitales irlandesas.
