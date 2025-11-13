Hine aterriza en Polonia con una planta clave para su crecimiento en la eólica marina La instalación de Stargard eleva a nueve sus centros productivos y refuerza la expansión internacional del grupo guipuzcoano.

Hine Group sigue ampliando su mapa industrial. La compañía guipuzcoana, con sede en Olaberria, ha inaugurado en la ciudad polaca de Stargard su primera planta en Europa Central, un movimiento con el que refuerza su posición como proveedor global de soluciones hidráulicas para el sector eólico y avanza en su estrategia de acompañar a sus grandes clientes en mercados clave.

La nueva instalación, ubicada en el Fortress Logistics Park —a 30 kilómetros de Szczecin—, suma 5.600 metros cuadrados, de los que 5.200 se destinan a producción y 400 a oficinas y servicios. Arranca con una plantilla inicial de 20 personas y ha sido diseñada específicamente para el grupo, con estándares técnicos y medioambientales avalados por la certificación BREEAM «Excellent».

La planta, denominada HINE Polska, tendrá un perfil multifuncional: fabricará componentes hidráulicos y sistemas de refrigeración para aerogeneradores offshore, pero también centralizará actividades de servicio, reparación, mantenimiento y formación. El sector eólico marino es, precisamente, uno de los segmentos que el grupo considera palanca de crecimiento en su Plan Estratégico 2025–2028.

«Esta planta nos permite estar estratégicamente cerca de uno de nuestros principales clientes», destaca Lander Guibelalde, CEO del grupo. «El segmento offshore será una de las principales palancas dentro del plan». La gerencia en Polonia recaerá en Peio Marcos Mardones, ingeniero bilbaíno de 38 años con trayectoria en las operaciones del grupo en Brasil e India. Su objetivo es alcanzar 15 millones de facturación en 2028.

La apertura se produce en un momento en que Polonia trata de consolidar su papel en la transición energética europea. El mes pasado, en el Foro Económico Polonia–España celebrado en Bilbao, HINE mantuvo contactos con el Ministerio de Finanzas y Economía polaco y con la Asociación Polaca de Energía Eólica. «Invertimos en Polonia porque es ya un actor relevante en el desarrollo de la eólica marina», subraya Iñaki González Martín, COO del grupo.

Con la planta de Stargard, Hine suma nueve centros productivos en siete países: España (Olaberria y Zaragoza), Estados Unidos, China, India, México y Brasil —donde acaba de poner en marcha otra instalación en Parnamirim—. Desde el inicio de su internacionalización, en el año 2000, ha integrado siete empresas y alcanza hoy un equipo global de 750 personas y una facturación de más de 200 millones.

Objetivos renovables

Más allá del crecimiento industrial, el grupo mantiene entre sus prioridades la descarbonización, la sistematización de la sostenibilidad en todas sus plantas y la implicación de su cadena de suministro. Su plan fija objetivos como el uso de electricidad 100% renovable en 2027 o la reducción del 30% de las emisiones asociadas al acero para 2030. Además, ha reforzado sus líneas de circularidad —reparación, actualización y reacondicionado— y los programas de personas y cultura, con acciones de bienestar laboral, igualdad y promoción del euskera, así como un fuerte vínculo con su entorno en Gipuzkoa.

La apertura en Polonia encaja en ese doble vector: crecimiento industrial y refuerzo de un modelo sostenible a largo plazo. Un paso más de una compañía que, cincuenta años después de su fundación en Olaberria, se consolida como proveedor global en el corazón de la transición energética.

