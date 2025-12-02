La Guipuzcoana, un siglo sobre ruedas Transporte. La emblemática firma azkoitiarra celebra su centenario mirando al futuro con la misma determinación que la vio arrancar en 1925

Un siglo después de que comenzara a recorrer las carreteras guipuzcoanas, Autobuses La Guipuzcoana celebra su centenario y es hoy en una de las empresas más emblemáticas del territorio. Con sede en Azkoitia, su historia es la de un servicio público esencial y la de una familia que ha sabido sostener, transformar y proyectar hacia el futuro un proyecto que nació humilde y que ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en un referente tanto en Urola Erdia como en toda Gipuzkoa.

El punto de partida se sitúa en 1925, cuando se licita la primera concesión de la línea Azkoitia–Donostia. Dos décadas más tarde llegaría el gran cambio. En 1945, José Manuel Iraeta Azpiazu 'Usuola', taxista de Azkoitia, adquirió la compañía. Mantuvo su nombre original y asumió el desafío de aportar valor a un sector que daba entonces sus primeros pasos.

La Guipuzcoana transporta cerca de dos millones de viajeros al año, principalmente a los habitantes de la comarca del Urola

Su nieto y actual director general, Jose Luis Iraeta Olano, recuerda los comienzos familiares con una mezcla de admiración y ternura: «Mi abuelo fue criado, mecánico y taxista además de gran aficionado al deporte rural, como harrijasotzaile. Antes de la guerra llegó a tener cinco taxis, pero se los quitaron. Cuando adquirió La Guipuzcoana, la gasolina estaba racionada y no había piezas. Su condición de mecánico le valió para sacar adelante la empresa, avanzando a trancas y barrancas». A pesar de ello, sentó las bases de lo que, con el tiempo, se convertiría en un legado para varias generaciones.

Crecimiento desde casa

Durante los años 50, la familia Iraeta impulsó un crecimiento decisivo. No fue un camino fácil, antes de afianzar la concesión, vivieron un intenso proceso legal para lograr la titularidad de la línea. A partir de ahí, comenzaron a contratar nuevos conductores, abrir oficinas, renovar la flota y ampliar servicios, marcando el inicio de una etapa de expansión y profesionalización.

Aquella época tenía otro ritmo y otra forma de trabajar. «El garaje estaba en la misma casa», recuerda Jose Luis. «La familia, el trabajo y la vida se hacía todo allí. Y aunque el teléfono sonara a las tres de la mañana, se atendía», dice.

Desde 1950 hasta casi 1980, la empresa contó también con un local en la plaza Gipuzkoa desde donde se cogían los autobuses. «En la parte trasera había un pequeño habitáculo, con una cama,-recuerda Jose Luis- donde el abuelo echaba la siesta. «Es cierto que no tenían el estrés de ahora en la carretera pero las jornadas eran interminables».

En los años 70, con la jubilación de José Manuel, el relevo pasó a la segunda generación. Más tarde, los miembros de la tercera —entre ellos Jose Luis, Jon y Ane— comenzaron a incorporarse «casi sin quererlo». «Comenzamos de cero. Primero nos ponían a limpiar autobuses. Ahora todo está informatizado pero antes solíamos ir de uno en uno para cobrar el viaje y apuntábamos el trayecto que realizaba cada viajero. Ayudaba a mi padre en esos quehaceres. Las conversaciones en casa giraban también en torno a los autobuses y cuando nos llegó la edad de sacarnos el carné de conducir, era imprescindible en casa. A medida que los mayores se iban retirando, entramos casi sin quererlo».

En 2013, con la tercera generación ya al frente, la empresa emprendió cambios profundos en la gestión interna. Se diversificaron servicios, se ampliaron líneas y se obtuvieron certificaciones de calidad. Además, se dio un impulso decisivo a la digitalización y a la implantación de nuevas tecnologías, mientras se avanzaba en los procesos de sostenibilidad.

Dos millones de viajeros

Hoy, La Guipuzcoana transporta cerca de dos millones de viajeros al año, ofreciendo servicios regulares, a demanda o especiales, principalmente a los habitantes de la comarca del Urola, pero también a ayuntamientos, centros educativos, empresas y entidades diversas. Con sede en Azkoitia, es una de las pocas empresas de transporte de Gipuzkoa que cumplen 100 años de actividad, testigo directo de algunos de los acontecimientos más significativos del territorio a lo largo de un siglo. Con cerca de 70 trabajadores, la empresa mantiene su compromiso con el empleo local y con los valores que han guiado su trayectoria: cercanía, responsabilidad y servicio público.

La Guipuzcoana ha formado parte de la vida, las costumbres y los cambios sociales de la comarca. Cien años son a su vez muchos kilómetros recorridos y demasiados trayectos llenos de vida e historias. Algunos de ellos los lleva grabados Jose Luis Iraeta. Como la línea Azkoitia- Tolosa. « Los días de mercado subían pasajeros con pollos y sacos. A veces, si venían muy cargados, les dejaba frente a su propia casa. Ahora es impensable». Tampoco faltan recuerdos entrañables: «Había un hombre que llegaba siempre bebido los domingos y le dejaba siempre en la puerta de su casa».

Iraeta relata también algunas anécdotas que rozan lo increíble: «Recuerdo a un hombre que llevó la misma ropa cinco años. Cuando subía al autobús, el olor duraba todo el día. No hay nada que huela tan mal como una persona; ningún animal desprende un olor tan fuerte».

Pero no todo fueron buenos momentos. Uno de los episodios más trágicos ocurrió con las inundaciones de 1953. Un autobús fue sorprendido por el agua a la altura de Zestoa y fallecieron 22 personas. «Mi tío iba de cobrador. El agua llegó de repente. Algunos podían haber salido, pero se quedaron dentro y allí perecieron», recuerda.

