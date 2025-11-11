Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El almacén del Grupo Uvesco situado en el barrio irundarra de Ventas. Mikel Fraile

El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa

Se mantienen los ejecutivos, con Ángel Jareño al frente, Indar, Stellum e Inveready, y sale Geroa, cuya parte se cubrirá con un crédito puente temporal

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La oferta 'Made in Euskadi' con la que se busca blindar para siempre el arraigo del Grupo Uvesco (BM y Súper Amara, con más ... de 7.000 empleados) avanza a toda máquina. Según ha confirmado DV de fuentes solventes, los socios, siempre del ámbito privado, han cerrado ya sus posiciones (lo que no ha resultado en absoluto sencillo) y tienen firmado por fin el compromiso cierto de seguir adelante. Y es que han rubricado lo que en términos financieros se conoce como 'term sheet', el documento que fija los terminos más importantes de la transacción, como el precio o la posición de cada cual. Salvo catástrofe, ya no hay vuelta atrás.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  2. 2 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  3. 3

    Así será la navidad en San Sebastián: Una pista de hielo y 500 drones
  4. 4 Últimas monjas agustinas de Errenteria: «Es una pena decir agur a la que ha sido nuestra casa»
  5. 5

    Gipuzkoa planta cara al plumero de la pampa por su amenaza a la biodiversidad y a la salud
  6. 6

    Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años
  7. 7

    Osakidetza implanta un sistema que mejora un 80% la seguridad de las cirugías pediátricas
  8. 8

    El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  9. 9 El testimonio de una paciente en cuidados paliativos: «No me asusto, esto es morir con dignidad»
  10. 10 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa

El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa