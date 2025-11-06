Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fachada de la división donostiarra de Ayesa, la antigua Ibermática, ubicada en el Parque tecnológico de Miramon. Borja Luna

El Gobierno Vasco se prepara para apoyar con «dinero» la operación de BBK para recuperar Ibermática

El consejero de Industria asegura que el Ejecutivo autonómico «ayuda con dinero, no solo con palabras» y añade que concretará más detalles «pronto»

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 11:47

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha mostrado su disposición a que el Gobierno Vasco apueste con recursos propios si finalmente prospera la operación de ... BBK para hacerse con el control de Ayesa IT, la división tecnológica del grupo andaluz Ayesa que integra a Ibermática. En una entrevista concedida a EITB, Jauregi aseguró que «para ayudar siempre estamos preparados, y lo hacemos con dinero, porque solo con palabras no se puede», en referencia a las posibilidades de colaboración institucional en este tipo de movimientos empresariales.

