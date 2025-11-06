El Gobierno Vasco se prepara para apoyar con «dinero» la operación de BBK para recuperar Ibermática

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha mostrado su disposición a que el Gobierno Vasco apueste con recursos propios si finalmente prospera la operación de ... BBK para hacerse con el control de Ayesa IT, la división tecnológica del grupo andaluz Ayesa que integra a Ibermática. En una entrevista concedida a EITB, Jauregi aseguró que «para ayudar siempre estamos preparados, y lo hacemos con dinero, porque solo con palabras no se puede», en referencia a las posibilidades de colaboración institucional en este tipo de movimientos empresariales.

El consejero, que definió la situación como «una oportunidad» para que el centro de decisión de Ibermática vuelva a Euskadi, recordó que en los últimos años «muchas empresas vascas muy punteras pasaron a manos de fondos internacionales y parte de sus centros de decisión se fueron fuera». «Lo que debemos hacer los vascos —añadió— es una cuadrilla entre todos y juntar el dinero que tenemos para traer de vuelta esos centros de decisión, y desarrollar aquí los proyectos industriales».

Las palabras de Jauregi llegan en pleno proceso de venta del negocio tecnológico de Ayesa, propiedad del fondo estadounidense A&M Capital Europe (AMCE), que controla el 77% del capital y ha triplicado la facturación del grupo desde su entrada en 2022. La Fundación BBK, accionista mayoritaria de Kutxabank, ha presentado una oferta no vinculante de alrededor de 500 millones de euros por esa división, en la que también compiten varios fondos internacionales, entre ellos Blackstone, HIG y CapVest.

Si se cumplen los plazos previstos, las ofertas vinculantes se presentarán a finales de noviembre o principios de diciembre, y la operación podría cerrarse entre finales de año y el primer trimestre de 2026.

La posible compra supondría el regreso de Ibermática al capital vasco más de una década después de su venta por parte de Kutxabank, forzada entonces por las exigencias del Banco Central Europeo durante la reestructuración del sistema financiero. La compañía donostiarra, fundada en 1973 y con sede en Miramón, se integró en Ayesa en 2022 y hoy constituye el núcleo del negocio tecnológico del grupo, que facturó 800 millones de euros en 2024 con un ebitda de 90 millones.

La «oportunidad»

De materializarse la operación, BBK recuperaría para Euskadi una de sus enseñas tecnológicas históricas, reforzando su posición como inversor industrial de referencia. «Ahora tenemos la oportunidad —dijo Jauregi— de que Ibermática, o mejor dicho Ayesa IT, vuelva a tener su centro de decisión aquí».

Aunque prudente en sus palabras, el consejero dejó claro que el Gobierno está preparado para acompañar con medios económicos si el proyecto avanza. Un gesto que refleja, más que un discurso nuevo, la voluntad de traducir en acción la estrategia de fortalecer la base industrial vasca desde el compromiso público y privado.