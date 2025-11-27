Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Entrada a un supermercado BM, la principal enseña de Uvesco junto a Super Amara, en San Sebastián. FERNANDO DE LA HERA

El fondo francés de Uvesco ya tiene la oferta vasca que prevén firmar en 20 días

PAI, dueño de BM y Súper Amara, analiza una propuesta que si no se complica podría concluir pronto

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:00

La oferta vasca para adquirir Uvesco, liderada por el actual CEO de la compañía, Ángel Jareño, junto a cinco directivos de la misma, a ... los que acompañan Indar Kartera (el vehículo de inversión a largo plazo de Kutxabank), Stellum Food & Tech (fondo de la fundación Artizarra) y la gestora afincada en Donostia Inveready, afronta sus últimos trámites. Según ha podido confirmar DV de fuentes solventes, la propuesta, que valora la compañía irundarra en algo más de 700 millones de euros (incluída la deuda), ya está sobre la mesa de PAI Partners, propietario del 70% de las acciones desde abril de 2022. El conglomerado financiero francés analiza estos días profusamente la propuesta para terminar de concretar los últimos detalles del contrato de compraventa que, si no surge ningún problema de última hora (algo que cada día que pasa parece más improbable, aunque no imposible) se prevé firmar a mediados del mes de diciembre. Quedaría después el cierre, pues estas operaciones suelen quedar sujetas a ciertas condiciones, como por ejemplo la autorización de autoridades como la de Competencia.

