El fondo francés de Uvesco ya tiene la oferta vasca que prevén firmar en 20 días

La oferta vasca para adquirir Uvesco, liderada por el actual CEO de la compañía, Ángel Jareño, junto a cinco directivos de la misma, a ... los que acompañan Indar Kartera (el vehículo de inversión a largo plazo de Kutxabank), Stellum Food & Tech (fondo de la fundación Artizarra) y la gestora afincada en Donostia Inveready, afronta sus últimos trámites. Según ha podido confirmar DV de fuentes solventes, la propuesta, que valora la compañía irundarra en algo más de 700 millones de euros (incluída la deuda), ya está sobre la mesa de PAI Partners, propietario del 70% de las acciones desde abril de 2022. El conglomerado financiero francés analiza estos días profusamente la propuesta para terminar de concretar los últimos detalles del contrato de compraventa que, si no surge ningún problema de última hora (algo que cada día que pasa parece más improbable, aunque no imposible) se prevé firmar a mediados del mes de diciembre. Quedaría después el cierre, pues estas operaciones suelen quedar sujetas a ciertas condiciones, como por ejemplo la autorización de autoridades como la de Competencia.

¿Qué queda por concretar? Pues algo tan importante como la letra pequeña. Y como en este tipo de operaciones el diablo suele estar en los detalles, el trabajo que queda por delante es de auténtico orfebre financiero. Los abogados, consultores y demás asesores –que suelen ser legión en una operación de este tipo– desgranan ahora los términos de cada aportación, cada pago, cada plazo, cada especificidad de cada inversor, cada condición de salida de los mismos y cada coma de un documento (en realidad son varios) extensísimo.

Así las cosas, lo que comenzó a principios de este año como una apuesta valiente de Jareño y su guardia de Corps, además de inédita en la historia económica de Euskadi precisamente por la dimensión, y también por el momento en que se produce, con la palabra arraigo y la idea de armar consorcios inversores 'Made in Euskadi' de plena actualidad, se acerca por fin a su final.

700 millones de euros incluida la deuda, es el precio en que la oferta vasca valora Uvesco. Los planes pasan por, si no hay problemas, firmar la oferta en diciembre y cerrar la operación poco después.

Más allá del puramente económico, que no es baladí, el valor de esta operación es que abre una puerta muy importante de cara a esa idea que domina el discurso político-económico vasco de pelear con armas de aquí por mantener en Euskadi a esas compañías que por la razón que sea tienen puesto el cartel de 'Se Vende'.

Confianza

La operación Uvesco es un caso de libro de eso que en el lenguaje financiero se conoce como MBO (Management Buy Out) o compra por los directivos, que buscando dinero fuera (a nadie se le ocurre que un ejecutivo pueda comprar una empresa de 700 millones) y junto a compañeros de viaje de confianza arriesgan hasta la camisa para, confiando en que su empresa tiene futuro, tomar el control de la firma en un gesto en el que nadie puede cuestionar la apuesta por el arraigo.

Y es que en la escala de apego al territorio pocas opciones quedan siquiera a la misma altura que aquella en la que los directivos vascos de una empresa vasca se hacen con el control de la misma con el apoyo de inversores vascos que, como es el caso por ejemplo de Stellum o Indar Kartera, han nacido para dedicar el dinero de aquí a anclar nuestras empresas aquí. Se da otra circunstancia que también suma en este ejercicio de mantener en casa el corpus empresarial con más peso y efecto tractor; no hay que olvidar que Uvesco tiene más de 7.000 empleados, la inmensa mayoría de ellos en Euskadi, amén de las compras a proveedores locales.

Pequeños accionistas

El consorcio que busca la compra de la firma irundarra ha abierto su oferta a aquellos pequeños accionistas que mantuvieron algunos de sus títulos cuando aterrizó PAI. Se trata de algunos miembros de las familias fundadoras de Unialco de Irun (los Fernandez Barrena) y de Viuda de Eulogio Sánchez-VES (los Sánchez de Cantabria), empresas cuya alianza dio en su día origen a Uvesco. Según ha confirmado este diario, algunos como Ángel Fernandez Barrena o los hermanos Sánchez (Eulogio y José) han mostrado su interés en mantenerse de nuevo en la empresa.

Es precisamente esa heterogeneidad de actores la que ha hecho que conformar esta oferta millonaria no haya resultado nada sencillo. Tanto que por momentos ha estado a punto de saltar por los aires. Por la misma razón, la alianza puede verse como todo un éxito y un ejercicio de encaje de bolillos con la vista puesta en un proyecto común.

Y es que nada tiene que ver un un directivo que se juega todo, con un pequeño accionista familiar, con un fondo bancario local con un presupuesto de 500 millones para invertir a largo plazo en el país como Indar, con una gestora al uso como Inveready, o con un Stellum, que tiene el arraigo en su tarjeta de visita. Puede parecer que sí, pero no. Todos quieren cosas distintas, sobre todo a la hora de deshacer su posición si llegara la hora en algún momento.