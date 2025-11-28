Las familias fundadoras de Uvesco apuestan por el proyecto de los directivos con 45 millones

La operación con la que los directivos de Uvesco han dado un valiente paso adelante para comprar la compañía al fondo francés PAI Partners por ... algo más de 700 millones, garantizando así el arraigo de una firma con cerca de 6.000 empleos en Euskadi, avanza a velocidad de crucero. Si nada se tuerce, el contrato se firmará a mediados de diciembre. La iniciativa ha recabado el interés del capital vasco. Y también de las dos familias fundadoras del grupo de distribución –los Fernández Barrena, de Irun, y los Sánchez, de Cantabria–, que pudiendo vender a muy buen precio todas sus acciones y olvidarse han elegido quedarse parcialmente en la empresa, de la que controlarán sobre un 20%, con un volumen de reinversión de 45 millones.

Toda una muestra de confianza en el plan a futuro planteado por el CEO, Ángel Jareño, al que acompañan en su aventura otros cinco ejecutivos. Una hoja de ruta que no está exenta de riesgos, pues hablamos de una compañía muy dependiente del oscilante consumo y, como hemos visto recientemente, de situaciones geopolíticas. La oferta, además, comporta un generoso nivel de deuda.

Sin embargo, los Fernández Barrena y los Sánchez han elegido mantener parte de sus acciones, explican a DV fuentes de ese círculo, por «responsabilidad», por razones históricas y sentimentales y, como es obvio, también con la esperanza de que la firma siga creciendo como hasta ahora, lo que revalorizará aún más su participación.

Cabe recordar que Uvesco, de la mano de Jareño, se presenta como la firma más rentable del sector de la distribución en España. La empresa irundarra ha crecido enormemente en los últimos años, sobre todo en Madrid, mediante acertadas adquisiciones y sitúa su nivel de ventas cerca de los 1.300 millones anuales.

Pedagogía

No todo ha sido miel sobre hojuelas, y Jareño ha tenido que hacer bastante pedagogía de su proyecto. Y es que el modelo es lo que se comoce como 'Management Buy Out' o MBO, una fórmula desconocida en Euskadi por la que el equipo directivo de una empresa se involucra hasta los ojos y busca financiación con la que comprar la firma y pasar a controlar la gestión de la misma.

Sólo el caso de Sidenor, adquirida por Jose Jainaga y algunos de sus ejecutivos a la brasileña Gerdau en 2016 por 155 millones representa algo similar, aunque lejos de Uvesco por la dimensión y la ausencia de otros financiadores-accionistas.

El respaldo a Jareño y sus cinco socios, que invertirán en conjunto 20 millones de euros en la compra desde una sociedad creada 'ad hoc' llamada 'Colinas', ha llegado también de la mano de importantes actores financieros vascos, algunos de los cuales tienen la defensa del arraigo como 'leit motiv'. Compañeros de viaje que son todos privados.

Es el caso del fondo de inversión Indar Kartera, creado este año por Kutxabank al más puro estilo Criteria para realizar inversiones a muy largo plazo en empresas estratégicas de Euskadi.

El vehículo, que cuenta con una dotación inicial de 500 millones de euros, ha arrancado con fuerza. Su primera inversión será en la firma irundarra, donde está previsto que inyecte 70 millones de euros para acabar controlando un 30% del capital. Este fondo, que tiene bastantes operaciones en análisis, es también protagonista en el intento de compra de la división tecnológica de Ayesa (que incluye a la antigua Ibermática) por unos 500 millones, acompañaado por la Fundación BBK y el Gobierno Vasco.

De vuelta a la adquisición de Uvesco, y junto a los directivos, los accionistas minoritarios y a Indar Kartera aparece Stellum Food & Tech, uno de los vehículos que cuelgan de Stellum Capital, la gestora propiedad de la Fundación Artizarra, institución nacida de la mano de empresarios vascos y navarros con la vocación de que el dinero de aquí se quede aquí. El fondo, que ya está presente en Uvesco, invertirá 35 millones de euros en esta operación.

El consorcio formado para apoyar a los directivos se completa con Inveready, la gestora con sede en San Sebastián también presente en Uvesco (mediante el vehículo GAEA) que invertirá ahora 35 millones y que, en paralelo, aportará veinte millones más mediante un instrumento de financiación llamado Club Deal abierto a 'family offices', inversores institucionales y propietarios de grupos industriales.

Riesgo y control

A primera vista puede parecer contradictorio que alguien que pone 'solo' 20 millones de euros de un total de 700 acabe controlando la empresa y llevando la gestión. Pero es que, lo decíamos antes, un MBO es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Euskadi.

La clave, en pocas palabras, es que en estas operaciones existen distintos tipos de acciones que se suelen denominar A y B. Básicamente, unas dan más derechos políticos (capacidad de voto y decisión, traducido en asientos en el consejo) y las otras, más derechos económicos (dividendo y liquidez). Los directivos, a costa de asumir más riesgo, tendrán muchos títulos de los primeros pero menos de los segundos, mientras los inversores que les apoyan, de corte más financiero, podrán capitalizar antes y en mejores condiciones su inversión gracias a contar con más acciones del otro tipo. Lo uno por lo otro.