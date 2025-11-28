Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un camion de reparto de Uvesco sale de la sede central de la empresa, en Irun Mikel Fraile

Las familias fundadoras de Uvesco apuestan por el proyecto de los directivos con 45 millones

Los Fernández Barrena y los cántabros Sánchez, que controlarán un 20% del capital, demuestran así su confianza en la iniciativa liderada por el CEO, Ángel Jareño

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

La operación con la que los directivos de Uvesco han dado un valiente paso adelante para comprar la compañía al fondo francés PAI Partners por ... algo más de 700 millones, garantizando así el arraigo de una firma con cerca de 6.000 empleos en Euskadi, avanza a velocidad de crucero. Si nada se tuerce, el contrato se firmará a mediados de diciembre. La iniciativa ha recabado el interés del capital vasco. Y también de las dos familias fundadoras del grupo de distribución –los Fernández Barrena, de Irun, y los Sánchez, de Cantabria–, que pudiendo vender a muy buen precio todas sus acciones y olvidarse han elegido quedarse parcialmente en la empresa, de la que controlarán sobre un 20%, con un volumen de reinversión de 45 millones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  4. 4 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  5. 5 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  6. 6 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»
  9. 9 Mbappé, Lamine, Griezmann, Moreno y Oyarzabal: la Real pide el voto para su capitán
  10. 10

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las familias fundadoras de Uvesco apuestan por el proyecto de los directivos con 45 millones

Las familias fundadoras de Uvesco apuestan por el proyecto de los directivos con 45 millones