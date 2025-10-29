Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Dos técnicos de Multiverse Computing, en el cuartel general de la compañía del Parque tecnológico de Miramon, en San Sebastián. Arizmendi

La donostiarra Multiverse se alía con Indra para desarrollar inteligencia artificial soberana en defensa

La compañía guipuzcoana aportará su tecnología de compresión inspirada en la computación cuántica a los programas de modernización del Ministerio de Defensa

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 17:44

Indra Group y la empresa donostiarra Multiverse Computing han firmado un memorando de entendimiento (MdE) para colaborar durante, al menos, los dos próximos años en ... el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial eficientes y soberanos para aplicaciones de defensa, dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa. Ambas compañías llevan año y medio trabajando conjuntamente, y con este nuevo acuerdo buscan consolidar una colaboración estratégica que podría extenderse en el tiempo.

