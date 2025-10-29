La donostiarra Multiverse se alía con Indra para desarrollar inteligencia artificial soberana en defensa

Indra Group y la empresa donostiarra Multiverse Computing han firmado un memorando de entendimiento (MdE) para colaborar durante, al menos, los dos próximos años en ... el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial eficientes y soberanos para aplicaciones de defensa, dentro de los Programas Especiales de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa. Ambas compañías llevan año y medio trabajando conjuntamente, y con este nuevo acuerdo buscan consolidar una colaboración estratégica que podría extenderse en el tiempo.

Indra aportará su plataforma IndraMind y su capacidad de supercomputación, mientras que Multiverse contribuirá con su tecnología de compresión y optimización de modelos de IA inspirada en la computación cuántica, que permite reducir en más de un 50% el consumo de energía y recursos computacionales sin pérdida de rendimiento. Esta eficiencia resulta especialmente relevante en entornos con limitaciones de tamaño, peso y potencia (SWaP), como los drones o vehículos no tripulados, donde los modelos de IA deben ser ligeros y operativos en tiempo real.

La empresa donostiarra, especializada en software cuántico e inteligencia artificial eficiente, ya colabora con Airbus, Telefónica o Arquimea en proyectos de defensa y participa también en el programa del futuro caza europeo FCAS, en el que desarrolla soluciones avanzadas para sistemas de detección y radar.

El acuerdo refuerza el componente de soberanía tecnológica y autonomía estratégica europea, uno de los ejes de la actual política industrial de defensa, en un contexto marcado por el anuncio del Gobierno español de un paquete de 6.890 millones de euros en créditos a interés cero para financiar la modernización de las Fuerzas Armadas. Unos 6.500 millones del citado paquete recayeron sobre Indra, aunque este primer bloque se centra en programas terrestres, y se espera que en las próximas semanas se aprueben nuevas partidas para los ámbitos aéreo y naval.

«Autonomía tecnológica»

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, subrayó que el acuerdo con Multiverse «permite integrar tecnología nacional de vanguardia en los programas de defensa y avanzar hacia la autonomía tecnológica que Europa y España necesitan».

Por su parte, Enrique Lizaso, consejero delegado y cofundador de Multiverse, destacó que «la colaboración con Indra lleva nuestra inteligencia artificial eficiente y cuántica al corazón de la modernización de los sistemas de defensa, en un modelo alineado con la sostenibilidad y la soberanía tecnológica».

El acuerdo se formalizó durante la 2ª Reunión del Ecosistema Nacional de la Industria de Defensa, organizada por Indra, y fue rubricado por Alberto Sosa, director de Compras del grupo, y por Alberto Reguera y María Bertomeu Pardo, en representación de Multiverse Computing.

Durante el encuentro, Indra anunció además nuevas alianzas con otras startups tecnológicas españolas —Scorpion Cibertech, Red Team Shield, Pixels Hub y New Infrared Technologies— con el fin de seguir tejiendo una red nacional de innovación que refuerce la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica europea.