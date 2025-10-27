Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una madre y un niño caminan frente a uno de los muchos supermercados BM que el Grupo Uvesco tiene abiertos en San Sebastián. FERNANDO DE LA HERA

Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi

El CEO, Ángel Jareño, cinco ejecutivos, el vehículo Indar de Kutxabank, el fondo donostiarra Stellum, Inveready y Geroa, desde Orza, ultiman una oferta a PAI Partners por más de 700 millones de euros

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El anclaje definitivo a Euskadi y en especial a Gipuzkoa del Grupo Uvesco (BM y Súper Amara, con más de 7.100 empleados), que estuvo ... en claro riesgo de saltar por los aires el año pasado al ser pretendido por Carrefour, parece hoy más cerca. En la que sería la mayor operación de este tipo en la historia del País Vasco y una clarísima apuesta por el arraigo, parte del equipo directivo de la firma irundarra, con su CEO, Ángel Jareño, al frente, ha dado un valiente paso adelante para liderar la adquisición de la compañía, controlada hoy en un 70% por el fondo de inversión francés PAI Partners, que desde hace tiempo le ha puesto el cartel de 'Se Vende'. Una operación valorada en más de 700 millones de euros.

