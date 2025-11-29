Cristian Lay ve «atractiva» la compra de Papresa para reforzar su división de 'packaging'

Cristian Lay, el conglomerado industrial extremeño que negocia desde mediados de octubre con el fondo Alemán Quantum Capital Partners la compra de Papresa, asegura en ... declaraciones a DV que ve «muy atractiva» la operación para «integrar» la histórica papelera de Errenteria en su división de 'packaging', en la que cuenta con las firmas Ondupack, MGT, Murcia Cartón, Papeleras del Arlanzón y Plastiverd.

«Tenemos un área de 'packaging', con dos papeleras más pequeñas y otras compañías, en la que Papresa encaja perfectamente», añaden las mismas fuentes, que aseguran que el objetivo es «mantener la actividad» de la centenaria planta de Errenteria. Junto a esto, Cristian Lay no esconde que Papresa afronta sus particulares «retos».

La compraventa, cuya negociación ha ganado intensidad estos últimos días, está sujeta –como es habitual en estos procesos– a la realización de varios análisis de la compañía objeto de transacción; tanto técnicos como legales y financieros. En este último capítulo se presenta clave el beneplácito de los bancos acreedores de la papelera propiedad hoy del grupo alemán.

Se da la circunstancia de que Papresa refinanció 40 millones de euros el año pasado, con un nuevo plan de pagos del pasivo (a 2016 y 2028) con sus bancos que ahora toca reordenar y reestructurar antes de poder concluir la compraventa.

Una historia circular

Como en tantas ocasiones, la historia, también la económico-empresarial, es circular y ofrece recorridos de ida y vuelta a veces realmente curiosos. Y es que se da la circunstancia de que el conglomerado empresarial Cristian Lay tiene no ya una vinculación histórica con Euskadi y hasta con Gipuzkoa, que también, sino incluso con la propia Papresa.

Y es que la histórica papelera colindante a la Alameda de Gamón, una de las zonas más transitadas de Errenteria, fue en día propiedad del Grupo Gallardo, que la adquirió allá por el año 2007. En aquel momento, la papelera facturaba algo más de 150 millones de euros, con una plantilla de 275 trabajadores.

Gallardo era un gigante, con una facturación superior a los 2.500 millones y una plantilla de 3.000 empleados que operaba en los sectores siderúrgico y cementero. Pero sus días de gloria tenían fecha de caducidad, y la banca le impuso la venta de (entre otros activos) Papresa en un durísimo proceso de refinanciación de 1.500 millones.

Fue el gigante KKR quien se hizo con Papresa en 2014, para, seis años después, vendérsela al actual propietario, el fondo alemán Quantum Capital, que a su vez, ha negocia la venta de la papelea ¿a quién? Pues a Cristian Lay, que hoy también es el propietario de lo que quedó del Grupo Alfonso Gallardo, aquel que fuera dueño de la misma papelera.

Para rizar el rizo, Cristian Lay cuenta también en su cartera de activos con los rescoldos de Corrugados Azpeitia, en cuya planta trató de levantar un nuevo negocio acerero al que tuvo que renunciar al encontrarse con el rechazo frontal del Ayuntamiento de Azpeitia.

Así las cosas, el conglomerado extremeño que persigue la compra de Papresa ya es dueño de quien a su vez fue propietario de la papelera hace y conoce bien el territorio guipuzcoano. Las vueltas que da la vida.