Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La fábrica de Papresa, con sus 125 años de historia, forma parte del paisaje de Errenteria . ARIZMENDI

Cristian Lay ve «atractiva» la compra de Papresa para reforzar su división de 'packaging'

El conglomerado extremeño negocia con el fondo Quantum para hacerse con la firma de Errenteria en un proceso complejo que requerirá el placet de la banca

Julio Díaz de Alda

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Cristian Lay, el conglomerado industrial extremeño que negocia desde mediados de octubre con el fondo Alemán Quantum Capital Partners la compra de Papresa, asegura en ... declaraciones a DV que ve «muy atractiva» la operación para «integrar» la histórica papelera de Errenteria en su división de 'packaging', en la que cuenta con las firmas Ondupack, MGT, Murcia Cartón, Papeleras del Arlanzón y Plastiverd.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  2. 2 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  3. 3 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  4. 4

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  5. 5 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  6. 6 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  7. 7

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  8. 8 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  9. 9

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola
  10. 10 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cristian Lay ve «atractiva» la compra de Papresa para reforzar su división de 'packaging'

Cristian Lay ve «atractiva» la compra de Papresa para reforzar su división de &#039;packaging&#039;