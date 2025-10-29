El congreso de la máquina-herramienta se inaugura en Donostia en plena incertidumbre global

El Manufacturing Congress 2025 ha arrancado este miércoles en la sede del Parque Tecnológico de Donostia con un mensaje de prudencia y confianza ante un ... escenario industrial dominado por la incertidumbre. Más de 600 profesionales y un centenar de ponentes nacionales e internacionales participan en la cita, organizada por AFM Clúster, que se ha consolidado como el foro de referencia estatal en fabricación avanzada.

El presidente de la organización de la máquina-herramienta y también CEO de Fagor Automation, José Pérez Berdud, ha sido el encargado de abrir el encuentro con una reflexión sobre la aceleración del cambio tecnológico y la necesidad de adaptarse a un entorno volátil. «El futuro siempre trae cambios, y lo interesante del mismo es que nos obliga a transformarnos», ha señalado.

A su juicio, la clave para mantener la competitividad pasa por «aprender a cambiar» y asumir que la estabilidad es ya una excepción. «La industria, y en particular la máquina-herramienta, sigue siendo la clave de bóveda de cualquier economía; hablar de su desarrollo es construir un sistema más robusto y sostenible», ha sostenido.

Berdud ha subrayado que la velocidad del cambio tecnológico -especialmente en campos como la digitalización, la inteligencia artificial o la robótica colaborativa- exige un sector dinámico y capaz de integrar nuevas herramientas sin perder su esencia. Ha citado la llamada inteligencia artificial física, la fusión entre la mente y el cuerpo artificial, como una de las transformaciones más prometedoras de los próximos años, y reivindicó la aportación de las personas en la validación y toma de decisiones complejas. «La industria del futuro será automática e inteligente, pero seguirá necesitando del mejor procesador: el humano», ha concluido.

El tono de Berdud ha encontrado eco en las palabras del consejero de Industria del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, que ha destacado el papel del congreso como escaparate de la industria vasca y marco de colaboración público-privada. «Somos un país pequeño, pero en Hannover o aquí, en Donostia, somos gigantes cuando hablamos de este sector», ha afirmado, y ha subrayado que Euskadi es hoy el noveno productor mundial de máquina-herramienta.

Control de las exportaciones

En un momento marcado por la guerra arancelaria y la inestabilidad comercial, Jauregi ha querido trasladar un mensaje de respaldo a las empresas exportadoras y anunció la elaboración de una guía de control de exportaciones de uso dual, diseñada para ofrecer claridad y seguridad jurídica a las compañías que operan en mercados internacionales. «Queremos acompañar a nuestra industria en un contexto geopolítico complejo, ofrecer certezas y hacer pedagogía sobre un sector que ha tenido y tiene una conducta ejemplar», ha explicado.

Desde el ámbito foral, el diputado de Promoción Económica, Unai Andueza, ha insistido en la necesidad de reforzar la cooperación y la innovación como pilares del liderazgo industrial guipuzcoano. «Somos una trainera pequeña en un océano movido, pero contamos con fortalezas únicas: especialización, constancia y una sólida cultura empresarial», señaló. Ha recordado que Gipuzkoa mantiene una posición destacada en el comercio exterior, con más de 2.200 millones de facturación en el sector de máquina-herramienta y un comportamiento positivo de las exportaciones pese al contexto global.

La jornada inaugural ha servido también para constatar que la industria vasca, pese a la desaceleración de la demanda, mantiene un pulso sólido. Los últimos datos del ICEX sitúan las exportaciones guipuzcoanas de máquinas y aparatos mecánicos en 1.865 millones de euros hasta agosto, apenas un 1,1 % menos que en el mismo periodo del año anterior, y con un peso del 27,6 % en el total de ventas exteriores del territorio.

Con ese telón de fondo, el Manufacturing Congress se propone durante tres días debatir sobre inteligencia artificial, sostenibilidad, ciberseguridad y gestión del talento, con la participación de Siemens, Indra, Airbus, DanobatGroup, Fagor Automation, Tecnalia, Tekniker, Ideko, Fraunhofer IWS y Basque Quantum. Un encuentro que, como resumió Berdud, «no solo invita a pensar, sino a actuar», en un tiempo donde el cambio ya no es amenaza, sino condición permanente.