El consejero de Industria, Mikel Jauregi, y el presidente de AFM Clúster, José Perez Perdud, en el centro de la imagen, junto a otras autoridades, en la inauguración del congreso de máquina-herramienta de Donostia. Iñigo Royo

El congreso de la máquina-herramienta se inaugura en Donostia en plena incertidumbre global

Berdud, presidente de AFM Clúster, llama a «aprender a cambiar» y Jauregi, consejero de Industria, anuncia una guía para el control de exportaciones de uso dual

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 10:21

El Manufacturing Congress 2025 ha arrancado este miércoles en la sede del Parque Tecnológico de Donostia con un mensaje de prudencia y confianza ante un ... escenario industrial dominado por la incertidumbre. Más de 600 profesionales y un centenar de ponentes nacionales e internacionales participan en la cita, organizada por AFM Clúster, que se ha consolidado como el foro de referencia estatal en fabricación avanzada.

