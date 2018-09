Elena Reta: «Compartir ideas permite mejorar las relaciones en el equipo y con el cliente» Elena Reta es directora general del despacho de asesoría jurídica Cialt, especializado en materia mercantil y fiscal. / LUIS MICHELENA Directora general de Cialt La directora de Cialt asegura que «la motivación no se impone, sino que surge cuando la persona se identifica con los valores de la empresa» ION FERNÁNDEZ SAN SEBASTIÁN. Domingo, 23 septiembre 2018, 08:35

«Nos gusta que el cliente se pueda dedicar a sus objetivos empresariales con la confianza de que los aspectos legales los tiene resueltos de manera óptima». La directora general de Cialt, Elena Reta, destaca la importancia de que las organizaciones actúen «con la máxima seguridad jurídica». Y para ayudar en ello entra en juego el despacho donostiarra.

- ¿Por qué es necesario para una organización el asesoramiento?

- El derecho existe para regular las relaciones entre las personas, empresas, la Administración, ... Y cuanto más complejas sean las organizaciones o las operaciones más afectadas se verán por la infinidad de normas y regulaciones. Tampoco hay que olvidar que el cambio legislativo es constante. Es imprescindible que cada compañía conozca el marco jurídico en el que se desenvuelve su actividad para cumplir las exigencias establecidas, aprovechar y optimizar los recursos que le ofrece la legislación.

- ¿Cuál es la clave para un buen asesoramiento?

- Tener un profundo conocimiento de las disciplinas en las que trabajamos es importante, al igual que comprender y prever las necesidades de las organizaciones a las que acompañamos: pensar en su situación y ponernos en su piel para aplicar nuestros recursos en la mejora de su negocio. En definitiva, la clave para dar un buen asesoramiento se encuentra en conocer al cliente, ya que nos permitirá anticiparnos a sus necesidades futuras y facilitarle las ideas que mejor se adapten a sus requerimientos.

- El Derecho muchas veces resulta complicado. ¿Cómo consiguen en Cialt que el cliente entiende los aspectos que le conciernen?

- Nosotros decimos y sabemos que el cliente siempre es más listo que nosotros en lo que a su empresa se refiere. Por ello, aunque los temas legislativos sean ajenos a su especialidad o formación, dado que les afectan, son capaces de entenderlos rápidamente. Por nuestra parte, tratamos de huir y evitar un lenguaje estrictamente técnico, cuando resulta innecesario. Al final, el Derecho existe para facilitar las relaciones a las personas y nosotros nos preocupamos por transmitirlo de manera sencilla y clara para que desde las empresas puedan tomar las decisiones adecuadas.

- ¿Cuál es el mayor activo de Cialt?

- La alta calidad personal y profesional del equipo, así como las buenas relaciones construidas con nuestros clientes. Contamos con trabajadores muy cualificados y formados que generan confianza en el cliente. Personas proactivas, implicadas y motivadas que disfrutan de su trabajo y valoran su desarrollo profesional como un aspecto más, e importante, de su crecimiento y desarrollo personal. Dedicamos gran parte de nuestro tiempo al estudio y la formación.

- ¿Cómo trabajan con el cliente para ofrecer un buen servicio?

- Establecemos las fórmulas más adecuadas para que pueda hacer un seguimiento de nuestro servicio. Nos adaptamos a su ritmo y exigencias. Nuestros clientes destacan de Cialt la profesionalidad y el alto nivel técnico del equipo, pero también la flexibilidad y la capacidad de adaptarnos a sus necesidades. Ofrecer cercanía, un acompañamiento continuo y un equipo con un alto nivel de especialización hacen que los abogados comprendamos la visión del cliente y le aportemos soluciones de un alto valor añadido.

- ¿De qué manera buscan diferenciarse?

- No somos un despacho multidisciplinar que ofrece servicios globales. Nos limitamos al derecho mercantil y fiscal, por lo que nuestra especialización y cualificación es muy profunda. Esta dedicación exclusiva a estos dos ámbitos nos permite tener un amplio conocimiento de las materias y ofrecer un servicio de mucha calidad para llegar a donde otros no pueden. Aportamos soluciones que solo nosotros podemos imaginar sobre la base de estimular la creatividad e innovación.

- ¿Cuál es su trayectoria profesional?

- Empecé en la Administración Pública. Soy inspectora de la Hacienda Foral en excedencia. Durante muchos años, fui la responsable de la asesoría jurídica y desarrollo normativo del Departamento. También he sido profesora en la UPV/EHU y en Deusto, entre otros. Me gusta la docencia, porque te exige profundizar en los temas para luego comunicarlos a otros. En 2004, me incorporé a Cialt y desde entonces estoy disfrutando de liderar junto con mis socios este proyecto.

- ¿Cómo hay que liderar actualmente un equipo?

- Nos esforzamos para que todos sientan el despacho como propio y aporten sus ideas. La implicación y la proactividad es fundamental. La motivación no se impone, surge de uno mismo si se identifica con los valores de la empresa. Por eso, un líder tiene que procurar que todos intervengan en la definición de la identidad, la estrategia y los objetivos de la organización. En Cialt llevamos un tiempo realizando cambios y estableciendo cauces que permitan la participación y la estimulacion de todas las personas. Queremos primar la comunicación y el consenso para el desarrollo de la compañía. Creo en la importancia de compartir las ideas, ya que permite mejorar las relaciones en el equipo y con el cliente.

- ¿A qué aspectos le dan importancia en Cialt para progresar?

- Resulta fundamental innovar, buscar nuevas soluciones e investigar para implantar los cambios que exige el mercado. En este despacho estamos inmersos en ello, en transformar los procesos y en analizar cómo nos adaptamos a la digitalización para que sea una aliada. Además, estamos evolucionando hacia una forma de trabajo más transversal que nos está permitiendo motivar e implicar más a todos los miembros. A su vez, estamos creando nuevos equipos para satisfacer las necesidades del mercado. Hemos hecho una apuesta firme por la formación en nuevas áreas, el emprendimiento y la economía digital.

- ¿Cómo procura que el equipo se mantenga unido?

- Me preocupo por profundizar en la cultura de equipo y que no actuemos como una suma de abogados. Para ello, los profesionales se están formando tanto en temas de gestión del despacho como en las relaciones personales y de equipo. Además, hemos adoptado ya medidas para la mejora de la conciliación. Aquí las nuevas tecnologías nos deben servir para tener libertad de ubicación, lo que se traduce en mayor flexibilidad horaria.