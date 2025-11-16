Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las modernas cocinas de Comercial Hostelera, hoy renombrada como CH Group. DV

Comercial Hostelera dobla su tamaño en sólo dos años y factura ya 40 millones

La empresa de cocinas industriales donostiarra estudia nuevas compras mientras prepara su salto al mercado internacional apoyada en la tecnología

Julio Díaz de Alda

San Sebastián

Domingo, 16 de noviembre 2025, 09:04

Comercial Hostelera, esa empresa que todos tenemos en mente y que ha equipado la cocina de buena parte de las sociedades gastronómicas y de los ... mejores restaurantes guipuzcoanos y vascos se ha hecho mayor, y muy rápido. Convertida formalmente desde enero en CH Group, el nuevo nombre con el que ya triunfa en el mercado español al responsabilizarse de algunos de los proyectos más exigentes del sector de los últimos tiempos, la firma pilotada por Aritz Ajuria ha doblado su tamaño en solo dos años, pasando de una facturación de 21 millones de euros en 2023 a los 40 con los que va a cerrar el presente ejercicio. En ese mismo periodo, la plantilla ha pasado de 70 a 150 personas, con un especial peso de los perfiles de alto valor añadido, no sólo técnicos o tecnológicos sino también comerciales.

