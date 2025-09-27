Carácter emprendedor para mantener con vida un negocio de más de 100 años

«No sé estar quieta». Así se define Ainhoa Irastorza, que en pocas semanas espera estar en marcha con su nuevo proyecto: Ugalde Ardoak, en ... Ordizia. Se trata de un negocio de más de 100 años que está a punto de adquirir para darle continuidad a un establecimiento que forma parte de la historia de la localidad goierritarra.

Los propietarios del negocio se jubilan y Ainhoa, que lleva el emprendimiento en las venas, ha visto una oportunidad para continuar en la brecha después de que le diagnosticaran una artritis psoriásica que le impedía seguir ejerciendo como peluquera: «Toda mi vida he sido autónoma. He tenido un bar y he sido peluquera, pero debido a la enfermedad me dieron la incapacidad total. Tengo una pensión, pero no sé estar parada. Tengo 51 años y no quiero estar en casa».

No tardó Ainhoa en hacer esa reflexión y pronto se puso a buscar «un trabajo que pudiera hacer» con la dolencia que arrastra. En cuanto vio el anuncio de traspaso de Ugalde Ardoak lo vio claro: «Nada más verlo publicado fui a verlo y me encantó. Enseguida pensé: me veo ahí y soy capaz de hacerlo».

Rápidamente se puso en contacto «con la inmobiliaria y llamé a Berriz Enpresa», un programa del Gobierno Vasco en colaboración con las cámaras de comercio destinado a facilitar el traspaso de negocios que van a cerrar y que tiene el objetivo de que nuestras calles no pierdan la vida que les otorgan esos negocios.

La compradora sabía de la existencia de este programa «y fui yo quien llamé a Berriz Enpresa. Normalmente suelen ser los vendedores, pero yo tenía claro que quería hacerlo con ellos porque me interesaba la ayuda que ofrecen».

Una vez dado el primer paso, en abril «hice un curso que tiene el programa de mujeres emprendedoras que resulta de gran ayuda a la hora de llevar adelante el proyecto». Asegura que durante estos meses que han transcurrido desde que se lanzó, «desde Berriz Enpresa me han ofrecido una gran ayuda con todas las cuestiones relativas a la documentación. Además, también he tenido la ayuda de Elkargi para desarrollar un plan financiero y de viabilidad». Ainhoa espera ponerse al frente del negocio a mediados de octubre. Junto a este histórico comercio ordiziarra, adquirirá también el local y, por parte de la parte vendedora, va a recibir todas las facilidades «para aprender el funcionamiento» del negocio.

Nuevas ideas

Manteniendo, cómo no, la base que le ha dado el éxito durante tantos años, Ainhoa tiene también sus planes para darle una pequeña vuelta al negocio desde que se ponga al frente del mismo en unas semanas: «Puede que dé cabida a algunos productos delicatessen para ofrecer algo más que vinos y conservas y llegar a más público».

Y como el mundo del vino es inabarcable y puede dar mucho de sí, «también es posible que organice de vez en cuando alguna cata que pueda atraer a gente y dar a conocer determinados vinos y marcas». Ella lo tiene claro, quiere «mantener lo que se ha hecho bien durante más de 100 años, pero refrescar un poco lo que han desarrollado».

Ainhoa cuenta los días que le quedan para estar al frente del negocio. Está todo prácticamente encarrilado y para cerrarlo apenas falta la firma.

Este es uno más de los casos de éxito del programa Berriz Enpresa, que hasta la fecha ha logrado encontrar un futuro para muchos negocios que no tenían continuidad ante el retiro de sus propietarios.

Las emprendedoras como Ainhoa son el claro ejemplo de que hay futuro para que los establecimientos de toda la vida sigan estando a mano, en nuestros barrios.