Modelo de tren de CAF que opera en Reino Unido. CAF

CAF opta a tres contratos en Reino Unido valorados en 4.500 millones de euros

La firma beasaindarra aspira a renovar y ampliar la flota de los operadores TransPennine, Southeastern y Northern

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:40

La besaindarra Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) se prepara para concurrir a tres importantes contratos en Reino Unido valorados en unos 4.500 millones ... de euros. Los proyectos, promovidos por los operadores TransPennine, Southeastern y Northern, se enmarcan en los planes de renovación y ampliación de flota ferroviaria impulsados por el país británico, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas a la empresa guipuzcoana.

