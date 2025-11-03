CAF opta a tres contratos en Reino Unido valorados en 4.500 millones de euros

La besaindarra Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) se prepara para concurrir a tres importantes contratos en Reino Unido valorados en unos 4.500 millones ... de euros. Los proyectos, promovidos por los operadores TransPennine, Southeastern y Northern, se enmarcan en los planes de renovación y ampliación de flota ferroviaria impulsados por el país británico, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas a la empresa guipuzcoana.

TransPennine, que opera en el norte de Inglaterra y Escocia, desarrolla un ambicioso programa de modernización de infraestructuras, tecnología y material rodante. Entre las actuaciones previstas figura la electrificación de varios tramos ferroviarios, lo que implicará la adquisición de nuevos trenes.

Por su parte, Southeastern, que conecta Londres con el sureste de Inglaterra, contempla un plan de inversión de varios miles de millones de euros destinado a renovar su flota y mejorar la fiabilidad del servicio, con el objetivo de recuperar los niveles de demanda previos al covid.

El tercer operador, Northern, también en el norte de Inglaterra, ha iniciado un programa para adquirir hasta 450 nuevos trenes, con la previsión de adjudicar el primer contrato en primavera de 2026. Esta compañía, considerada la segunda más importante del país, mantiene una estrecha relación con la firma guipuzcoana tras la renovación reciente de un contrato de mantenimiento. A día de hoy, cerca del 60% de sus trenes supera los 30 años de antigüedad.

Emisiones netas cero

Reino Unido impulsa este proceso de modernización ferroviaria como parte de su estrategia para avanzar hacia las emisiones netas cero, fomentando el transporte por tren frente a la carretera. En los últimos años, el Gobierno británico ha retomado el control de varios operadores privados con el propósito de incrementar la inversión pública y mejorar la calidad del servicio.

La compañía guipuzcoana mantiene una presencia consolidada en Reino Unido, con una planta de producción en Newport (Gales) que emplea a unas 200 personas. Además, dispone de 14 centros de mantenimiento repartidos por el país y una plantilla de más de un millar de trabajadores.

En los últimos años, CAF ha obtenido contratos en el mercado británico por valor de unos 3.000 millones de euros. Entre ellos destaca su incorporación al contrato marco de Network Rail, equivalente a Adif en Reino Unido, para la renovación de la señalización ferroviaria. Este acuerdo, valorado en 4.500 millones de euros, sitúa a la empresa vasca entre los principales actores del sector junto a gigantes como Siemens, Hitachi y Alstom.