Un operario de CAF supervisa la estructura de un tren en pruebas de la fábrica de Beasain. Lobo Altuna

CAF eleva un 66% su beneficio hasta 100 millones y consolida una cartera récord de 15.579 millones

La industrial beasaindarra sortea la incertidumbre y afianza su avance gracias al fuerte impulso de la actividad, la captación en Europa y la mejora sostenida de la rentabilidad operativa

Mikel Calvo

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:06

Comenta

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) cerró los nueve primeros meses del ejercicio con la inercia propia de las compañías que saben convivir con la ... incertidumbre. La presencia en mercados complejos, el ruido político y social o la batalla judicial abierta por algunos contratos internacionales no han frenado el desempeño industrial del grupo de Beasain, que este jueves ha presentado a los inversores unas cuentas que refuerzan el mensaje de los últimos trimestres: la actividad avanza, la rentabilidad progresa y la demanda global mantiene a la firma en uno de sus ciclos más sólidos de la última década.

