CAF eleva un 66% su beneficio hasta 100 millones y consolida una cartera récord de 15.579 millones

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) cerró los nueve primeros meses del ejercicio con la inercia propia de las compañías que saben convivir con la ... incertidumbre. La presencia en mercados complejos, el ruido político y social o la batalla judicial abierta por algunos contratos internacionales no han frenado el desempeño industrial del grupo de Beasain, que este jueves ha presentado a los inversores unas cuentas que refuerzan el mensaje de los últimos trimestres: la actividad avanza, la rentabilidad progresa y la demanda global mantiene a la firma en uno de sus ciclos más sólidos de la última década.

La empresa dirigida por Javier Martínez Ojinaga elevó sus ventas un 8%, hasta 3.165 millones, impulsada tanto por el negocio ferroviario —que sigue siendo el corazón del grupo— como por la escalada de Solaris, convertida ya en el principal termómetro del crecimiento en autobuses eléctricos en Europa. El EBIT alcanzó los 161 millones, un 18% más, con una mejora del margen hasta el 5,1%, mientras que el beneficio neto atribuido se disparó un 66%, hasta los 100 millones.

Mientras tanto, la base industrial se muestra firme. La compañía ha vuelto a registrar una contratación excepcional, 4.049 millones hasta septiembre, un 80% más que en 2024. Este ritmo ha llevado la cartera total hasta los 15.579 millones, un máximo histórico que se consolidad y garantiza varios años de actividad, además de ofrecer visibilidad incluso en un escenario comercial exigente.

El 72% de los nuevos pedidos procede de Europa, donde CAF consolida su posición en Francia, Polonia, Suecia y Alemania, gracias a contratos como los tranvías de Grenoble, los regionales Coradia o los grandes pedidos de autobuses eléctricos para Nobina, Varsovia y Gdansk. Solaris vuelve a ser protagonista: 2.184 unidades captadas, el 83% de ellas cero emisiones, y un valor de cartera récord que refleja tanto la transición energética del transporte urbano como la capacidad de la división polaca para ganar cuota en un mercado especialmente competitivo.

Salto internacional

En la sede central, en Beasain, el mensaje no cambia: se mantiene la previsión de cerrar 2025 en línea con los objetivos anunciados —crecimiento cercano al doble dígito en ventas y mejora de rentabilidad— y se afianza la idea de que el grupo ha dado un salto estructural en su posición internacional. Una afirmación que no oculta los riesgos —la inflación de costes aún pesa en algunos proyectos ferroviarios y la tensión geopolítica obliga a reforzar los sistemas de cumplimiento y diligencia debida—, pero que resume bien el momento de la compañía.

Es un resultado que llega con la compañía inmersa en varios frentes estratégicos. Por un lado, el contrato de Jerusalén, sometido en las últimas semanas al escrutinio político y social, continúa su ejecución con medidas reforzadas de seguridad y con la defensa pública de CAF sobre la legalidad internacional del proyecto. Por otro, la megadjudicación de Bélgica, valorada en hasta 3.400 millones, ha superado ya las últimas barreras judiciales. Y, en paralelo, sigue abierto el recurso en Irlanda por el contrato del Dublín–Belfast de 650 millones, que se tramitará por la vía rápida.