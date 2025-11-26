CAF abonará los quinquenios al colectivo de titulados
Las distintas sentencias obtenidas han dado la razón a las demandas planteadas por el Comité de empresa, que reconocen el derecho del colectivo afectado
E. P.
San Sebastián
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:13
El sindicato ELA ha informado de que el colectivo de titulados de la empresa CAF de Beasain (Gipuzkoa) ha aceptado en asamblea la última oferta ... presentada por la dirección respecto al abono de los quinquenios.
En un comunicado, ELA ha señalado que, hasta ahora, este colectivo «no percibía dichos quinquenios, a pesar de corresponderles». Además, ha recordado que «las distintas sentencias obtenidas han dado la razón a las demandas planteadas por el Comité de empresa, reconociendo el derecho del colectivo afectado».
«Estas resoluciones han sido determinantes para que la empresa presentara la propuesta finalmente aprobada», ha señalado el sindicato que ha valorado «positivamente este avance» y realizará «el seguimiento necesario para garantizar su correcta aplicación».
