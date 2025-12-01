Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vecinos de Zumaia en el entorno de Astilleros Balenciaga, al borde el río Urola. Gorka Estrada
Astilleros Balenciaga

«Es una buena noticia y esperamos que no toquen las condiciones de los trabajadores»

Zumaia celebra con prudente optimismo la llegada del nuevo propietario y los vecinos confían en que la nueva etapa mantenga la estabilidad

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Zumaia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:58

Comenta

A media mañana, en el camino que bordea el Urola, el silencio metálico del astillero aún sorprende. Ahora, con la noticia de la venta de ... Astilleros Balenciaga al grupo emiratí Abu Dhabi Ports, en Zumaia empieza a asomar una especie de esperanza tranquila: un «a ver qué pasa» que mezcla alivio y cautela en un pueblo que ha crecido mirando estas gradas. Los vecinos que estos días se acercan a echar un vistazo coinciden en lo básico: que vuelva la actividad ya es algo. La naval zumaiarra es parte del paisaje y de la vida cotidiana, y la idea de ver otra vez movimiento en los talleres —aunque sea poco a poco— despierta un optimismo discreto, de esos que no se dicen muy alto por si acaso.

