Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Unas de las grúas navales de las instalaciones del Astillero Balenciaga, en Zumaia. MORQUECHO

Astilleros Balenciaga prevé firmar hoy la venta al grupo Abu Dhabi a falta de flecos administrativos

Las dos partes estuvieron reunidas ayer hasta altas horas para cerrar la operación valorada en 11,2 millones de euros, y se espera que la compra se materialice este mismo sábado

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Astilleros Balenciaga prevé firmar hoy su venta al grupo árabe Abu Dhabi Ports. Unos flecos administrativos pospusieron la firma prevista para ayer después de ... que ambas partes estuviesen reunidas hasta altas horas. Abu Dhabi Ports Group dejó ultimados todos los preparativos necesarios para la adquisición de Astilleros Balenciaga durante el día de ayer, quedando únicamente pendiente la formalización de unos trámites que cerrarán definitivamente una operación valorada en 11,2 millones. El acuerdo pondrá fin a meses de negociaciones y debe abrir una etapa decisiva para la empresa de Zumaia, inmersa en concurso de acreedores desde finales de 2024.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  2. 2 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  3. 3 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  4. 4

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves
  5. 5 Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  6. 6 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  7. 7

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  8. 8 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  9. 9

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola
  10. 10 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Astilleros Balenciaga prevé firmar hoy la venta al grupo Abu Dhabi a falta de flecos administrativos

Astilleros Balenciaga prevé firmar hoy la venta al grupo Abu Dhabi a falta de flecos administrativos