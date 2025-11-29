Astilleros Balenciaga prevé firmar hoy la venta al grupo Abu Dhabi a falta de flecos administrativos

Astilleros Balenciaga prevé firmar hoy su venta al grupo árabe Abu Dhabi Ports. Unos flecos administrativos pospusieron la firma prevista para ayer después de ... que ambas partes estuviesen reunidas hasta altas horas. Abu Dhabi Ports Group dejó ultimados todos los preparativos necesarios para la adquisición de Astilleros Balenciaga durante el día de ayer, quedando únicamente pendiente la formalización de unos trámites que cerrarán definitivamente una operación valorada en 11,2 millones. El acuerdo pondrá fin a meses de negociaciones y debe abrir una etapa decisiva para la empresa de Zumaia, inmersa en concurso de acreedores desde finales de 2024.

La dirección de la compañía y el Gobierno Vasco han completado todos los trámites previos a lo largo de esta semana. Ese avance permitió ayer llegar al momento previsto para la firma con el procedimiento prácticamente concluido y con todas las partes informadas del desarrollo final. El comité de empresa ha expresado en los últimos días una mezcla de cautela y esperanza ante la posibilidad de asegurar el futuro del astillero, un objetivo que quedará definitivamente encauzado una vez se selle la operación, previsiblemente este sábado.

59 empleos mantendrá el grupo árabe en Astilleros Balenciaga, incluidos los de 15 trabajadores mayores de 55 años. Solo quedarán fuera 7 puestos relacionados con contratos de relevo o de jubilación.

El astillero afrontará ahora una nueva etapa de la mano del consorcio emiratí Abu Dhabi Ports Group y Premier Marine. El grupo adquiriente presentó una propuesta que asegura carga de trabajo inmediata, un requisito indispensable para garantizar la continuidad de la actividad en el sector naval. Además, el conglomerado se comprometió a cubrir un tercio de la deuda del astillero, 7 de los 21 millones pendientes, gracias a una estructura financiera que permite reforzar la viabilidad del proyecto.

El pasivo original de Astilleros Balenciaga ascendía a 28 millones. Cofides, la sociedad estatal de financiación, aceptó en marzo una quita que redujo su deuda de 15 a 8,5 millones. Ese ajuste dejó la cifra total a abonar en 21,5 millones y facilitó la llegada de ofertas de distintos inversores debido a un escenario más atractivo. Dentro de esas propuestas destacó la de Abu Dhabi Ports Group, que se comprometió a asumir un 30% de la deuda total, un importe que ronda los 7,1 millones.

El aspecto laboral también ha adquirido un peso determinante durante la negociación. La oferta del grupo árabe superó a las demás gracias a un compromiso firme con el mantenimiento del empleo. El consorcio asumirá 59 contratos, incluidos los de 15 trabajadores mayores de 55 años, y se hará responsable de las deudas con la Seguridad Social y Geroa vinculadas a esas plantillas. Únicamente quedarán fuera siete puestos relacionados con contratos de relevo o próximos a la jubilación. Los responsables del grupo trasladaron su intención de fortalecer el proyecto industrial de la empresa bajo la nueva denominación Balenciaga Shipyard y de impulsar un crecimiento sostenible a corto y medio plazo.

Abu Dhabi Ports Group opera como una de las corporaciones más influyentes del sector. Su consejero delegado, Mohamed Juma Al Shamisi, figura entre los empresarios más relevantes de la región y dirigió en el pasado el consejo de Etihad Airways. El grupo gestiona un amplio ecosistema de negocios que incluye terminales portuarias, zonas francas, logística, transporte marítimo y servicios digitales, con presencia en más de 50 países y una flota de 247 buques.

Adquisición de Noatum

Dentro de su estrategia de expansión en el sur de Europa y el norte de África, Abu Dhabi Ports cerró en 2023 la adquisición de Noatum, líder español en logística marítima, por un importe cercano a 700 millones. Esta compañía mantiene actividad relevante en el Puerto de Pasaia, lo que refuerza la presencia del grupo en el entorno marítimo vasco. La incorporación de Astilleros Balenciaga a su estructura empresarial encaja en esa hoja de ruta y supone un paso clave hacia la consolidación de su red industrial en la región. En las últimas décadas, la economía guipuzcoana y vasca no han permanecido ajenas a un fenómeno global: la entrada de capital extranjero en empresas locales. Fondos de inversión, grupos industriales internacionales y grandes gestoras de activos han intensificado sus operaciones en los últimos años.

El arraigo frente a los fondos

Lo ocurrido en los últimos años con Euskaltel, Uvesco (el grupo de distribución va camino de mantener su arraigo en Gipuzkoa), Ibermática, Angulas Aguinaga, Cementos Rezola o el astillero zumaiarra no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que responde a la globalización de los mercados y a la búsqueda constante de nuevas oportunidades de rentabilidad.

El Gobierno Vasco trata en los últimos meses de poner barreras a esta dinámica en la que se ha envuelto Euskadi y Gipuzkoa, donde las fronteras pesan cada vez menos. Para ello, el Ejecutivo autonómico participa ya en varias operaciones como Talgo, Uvesco y Ayesa con el objetivo de mantener el anclaje de estas compañías. «Queremos arraigar nuestra industria», aseguró este pasado jueves el consejero de Industria, Mikel Jauregi, durante el anuncio de la oferta de la antigua donostiarra Ibermática.