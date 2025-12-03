Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Uno de los almacenes con los que cuenta Algeposa en el Puerto de Pasaia. Michelena

La guipuzcoana Algeposa pone fin a su relación con Noatum en cinco puertos del Estado

Su convivencia accionarial continuará presente en la sociedad Servicios Logísticos Portuarios, que concentra sus actividades en la dársena bilbaína

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:32

Comenta

La compañía guipuzcoana Algeposa, referente histórico de la logística integral en Euskadi, ha decidido separar las actividades portuarias que mantenía junto al grupo Noatum en ... Asturias, Huelva, Sagunto, Castellón y Tarragona. La decisión persigue reforzar la posición de cada entidad en sus principales puertos y áreas de interés, con el objetivo de «mantener una oferta sólida y competitiva para sus clientes».

