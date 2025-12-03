La guipuzcoana Algeposa pone fin a su relación con Noatum en cinco puertos del Estado

La compañía guipuzcoana Algeposa, referente histórico de la logística integral en Euskadi, ha decidido separar las actividades portuarias que mantenía junto al grupo Noatum en ... Asturias, Huelva, Sagunto, Castellón y Tarragona. La decisión persigue reforzar la posición de cada entidad en sus principales puertos y áreas de interés, con el objetivo de «mantener una oferta sólida y competitiva para sus clientes».

El acuerdo permite a Algeposa asumir la participación minoritaria que Noatum poseía en Algeposa Asturias y Algeposa Huelva. A la vez, el operador guipuzcoano ha traspasado sus acciones minoritarias en Noatum Ports Sagunto Terminal, Noatum Ports Castellón Terminal y Noatum Ports Tarragona Terminal. Ambas compañías han subrayado su intención de «seguir optimizando procesos de gestión y ganar eficiencia en beneficio de las industrias importadoras y exportadoras que operan en sus terminales».

A pesar de la separación, los dos grupos preservan su convivencia accionarial en Servicios Logísticos Portuarios (SLP), la sociedad que concentra su actividad en el Puerto de Bilbao. También continúan juntos en la reciente adjudicación de una terminal polivalente en el Puerto de Sagunto, un proyecto en el que participa igualmente el Grupo Boluda.

Tras la firma del acuerdo, María Luisa Guibert, presidenta de Algeposa, ha explicado que la compañía entra en una nueva etapa «llena de proyectos apasionantes». Ha recordado que la colaboración con Noatum desde 2018 «ha resultado muy satisfactoria» y ha permitido complementar estrategias y visiones dentro de la logística portuaria. Ha señalado además que el momento invita a concentrar esfuerzos en aquellas actividades que forman «el corazón de la empresa desde su fundación», sin renunciar a una apuesta firme por la sostenibilidad, la eficiencia y el valor añadido.

Un operador clave en Euskadi

Algeposa, fundada en 1981 en Pasaia, opera como un operador integral de primer nivel en logística portuaria, ferroviaria y externalización industrial. Cuenta con presencia en puertos españoles y en Oriente Medio, mientras que sus terminales ferroviarias se distribuyen entre España y Francia. Su estructura se organiza en tres divisiones: Marítima, Ferroviaria y Logística Industrial, y su actividad portuaria destaca en mercancía general y graneles, especialmente en productos industriales, siderúrgicos y agroalimentarios.

La compañía mantiene un fuerte vínculo con Euskadi gracias a su carácter familiar y a su compromiso de arraigo en el territorio. En Pasaia dispone de 500 metros de muelle, amplias superficies de almacenes cubiertos y descubiertos tanto en zona portuaria como en áreas próximas, y una infraestructura consolidada que sostiene el movimiento de proyectos, contenedores, graneles sólidos y mercancía general.