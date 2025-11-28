Aitor Igartua será el nuevo CEO de Ulma Construction

El consejo rector de Ulma Construction ha designado a Aitor Igartua como futuro CEO de la cooperativa en sustitución de Aitor Ayastuy, una vez que ... éste pase asumir la dirección del Grupo. Esta decisión, sostiene la compañía, cierra un proceso desarrollado en estos últimos meses, y «refleja la apuesta por el talento interno y el futuro desarrollo de Ulma Construction», uno de los líderes mundiales en sistemas de encofrado, cimbras y andamios para la construcción.

Aitor Igartua se incorporó a Ulma Construction en 1995 y ha desarrollado toda su trayectoria profesional en esta cooperativa. A lo largo de estos 30 años ha asumido diferentes responsabilidades clave, desde puestos operativos y de gestión hasta posiciones directivas con alcance internacional. En la actualidad es el director de los mercados de Península Ibérica, México y Exportación. La experiencia de Igartua le otorga un «profundo conocimiento del negocio y una visión global» que será fundamental para impulsar esta nueva etapa. Ha liderado el desarrollo Ulma Construction en los principales mercados estratégicos y forma parte del consejo de dirección del negocio desde 2011. Nacido en Oñati hace 56 años, el nuevo CEO de Ulma Construction es Ingeniero Técnico Industrial por la EHU.

2.300 personas y 400 millones de facturación

Este próximo relevo al frente de Ulma Construction –que cuenta con una plantilla de 2.300 personas, dispone de 22 filiales y supera un volumen de facturación de 400 millones de euros en mercados como España, Polonia, Italia, Brasil y EEUU– «refuerza la solidez del proyecto y permite avanzar con confianza hacia los próximos desafíos, manteniendo los valores, la cultura y las prioridades estratégicas», sostiene el Grupo.

El Grupo Ulma está integrado por nueve cooperativas industriales que dan empleo a 5.747 personas y desarrollan su actividad en 81 países. Con un volumen de ventas compiladas de 1.151 millones de euros en 2024, Sus nueve áreas de actuación son una referencia en sectores industriales muy diversos, y ofrece soluciones para construcción, máquinas de packaging, almacenes inteligentes, forja, sistemas prefabricados para drenaje y arquitectura, rodillos para cintas transportadoras, servicios de manutención, fabricación de invernaderos o electrónica embebida. La última apuesta innovadora del Grupo aplica la Inteligencia Artificial al ámbito de la salud para la detección precoz de algunas enfermedades.