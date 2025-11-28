Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El oñatiarra Aitor Igartua será el nuevo CEO de Ulma Construction.

Aitor Igartua será el nuevo CEO de Ulma Construction

Sustituye a Aitor Ayastuy en el cargo, que asumirá próximamente la dirección general del Grupo

Imanol Lizasoain

Imanol Lizasoain

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:11

Comenta

El consejo rector de Ulma Construction ha designado a Aitor Igartua como futuro CEO de la cooperativa en sustitución de Aitor Ayastuy, una vez que ... éste pase asumir la dirección del Grupo. Esta decisión, sostiene la compañía, cierra un proceso desarrollado en estos últimos meses, y «refleja la apuesta por el talento interno y el futuro desarrollo de Ulma Construction», uno de los líderes mundiales en sistemas de encofrado, cimbras y andamios para la construcción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  4. 4 El joven que deja su empleo fijo en Mercadona para abrir la única pescadería de su pueblo: «La vida rural también merece luz»
  5. 5 Un cirujano vascular recomienda tres formas naturales de mantener las arterias con una vitamina clave para fortalecer el corazón
  6. 6 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  7. 7

    Los 163.000 empleados públicos vascos cobrarán de media 1.000 euros por los atrasos de este año
  8. 8 Investigan un atropello de dos alumnas en Logroño por su posible relación con un caso de acoso escolar
  9. 9

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  10. 10

    Gobierno Vasco, BBK y Kutxabank se alían y presentan una oferta de 500 millones para comprar Ayesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aitor Igartua será el nuevo CEO de Ulma Construction

Aitor Igartua será el nuevo CEO de Ulma Construction