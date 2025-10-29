Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Gobierno Vasco respalda la operación de los directivos de Uvesco e inversores locales para adquirir la compañía

El consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, señala, por otro lado, que la imputación a Jainaga «es un tema serio», pero insiste en la presunción de inocencia y en ser cautelosos

Pilar Aranguren

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:10

El Gobierno Vasco da todo su respaldo a la operación de varios directivos de Uvesco e inversores de Euskadi para adquirir al fondo de inversión ... Pai Partners, que tiene el 70% de la compañía guipuzcoana, su participación y blindarla y anclarla en el País Vasco.

