El Gobierno Vasco respalda la operación de los directivos de Uvesco e inversores locales para adquirir la compañía

El Gobierno Vasco da todo su respaldo a la operación de varios directivos de Uvesco e inversores de Euskadi para adquirir al fondo de inversión ... Pai Partners, que tiene el 70% de la compañía guipuzcoana, su participación y blindarla y anclarla en el País Vasco.

Así lo ha señalado este miércoles el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou en una entrevista en Radio Euskadi. Una operación, ha remarcado, que es buena para mantener el arraigo de la compañía y evitar que pueda ser adquirida por capital extranjero.

Según adelantó este periódico este lunes, el CEO, Ángel Jareño, cinco ejecutivos, el vehículo Indar de Kutxabank, el fondo donostiarra Stellum, Inveready y Geroa, desde Orza, ultiman una oferta a Pai Partnes por más de 700 millones. Se trataría de la mayor operación de este tipo en la historia del País Vasco y una clarísima apuesta por el arraigo.

Una operación que se inscribe, además, en la línea de actuación marcada por el Ejecutivo vasco de apoyar los proyectos industriales de Euskadi, reforzando su arraigo, concitando para ello la implicación tanto del sector público como el privado. Y aunque se abre a la posibilidad de atraer la inversión extranjera, su prioridad es que sean los agentes financieros vascos los que apoyen estas operaciones, como ha reiterado este miércoles d'Anjou.

El consejero de Hacienda y Finanzas también se ha referido a la imputación del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, por parte de la Audiencia Nacional por la presunta venta no autorizada de acero a Israel para fabricar armas. Ha señalado que es «un tema serio», pero ha insistido en la «presunción de inocencia» y en desligar este proceso de la operación Talgo, en la que participa la siderúrgica vasca y el Ejecutivo de Pradales, que ha asegurado que sigue adelante, pero no ha querido dar plazos para su cierre.

D'Anjou ha afirmado que lo que tienen claro es que Talgo es una empresa estratégica, «donde detrás hay muchísimas familias», y es una empresa industrial tractora que tiene «un paquete de pedidos muy positiva para poder atender».

En este sentido, ha señalado que su prioridad, como Gobierno «es y será» que haya un consorcio vasco que sea «capaz de cerrar o de permitir que haya un plan industrial viable para Talgo». «Nosotros llevamos tiempo en esto trabajando y la convicción es esa y eso es lo mejor para Euskadi sin duda alguna», ha remarcado.