El Gobierno eleva el criterio de tamaño empresarial para reducir carga administrativa a las pymes

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley que modifica los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera. El ... objetivo es reducir la carga administrativa de las 5.813 empresas que el Ejecutivo estima que podrán, bajo las nuevas condiciones, acceder al régimen simplificado de información financiera (modelos abreviados), «reduciendo sus cargas administrativas y favoreciendo un entorno empresarial más eficiente».

En concreto, los nuevos umbrales se refieren al activo y al volumen neto de negocio de las empresas pequeñas, medianas y grandes. De esta manera, a efectos de información financiera, se considerará pequeña empresa aquella que disponga de un balance total de hasta 7,5 millones y un volumen de negocio neto de hasta 15 millones (en lugar de los 4 y 8 millones, respectivamente, de la anterior norma).

Otra de las novedades es que se incrementa el 25% los umbrales que determinan qué sociedades están obligadas a acometer auditorías. El Gobierno calcula que unas 4.300 empresas ya no estarán obligadas a hacerlo por su tamaño.

«Estas modificaciones permitirán que menos empresas enfrenten obligaciones complejas y costosas, facilitando redirigir esos recursos en inversión, digitalización o empleo, y reforzando su competitividad», indican desde Moncloa.