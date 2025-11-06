Galán defenderá el papel de las inversiones en redes eléctricas y las renovables en la cumbre COP30 en Brasil

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, participará en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno que se celebra este jueves y viernes con ... motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2025 (COP30) en la ciudad brasileña de Belém.

El líder del gigante energético español es uno de los diez primeros ejecutivos de otras multinacionales que participarán, junto con más de 50 líderes mundiales, en el cónclave organizado por el presidente de Brasil, Lula da Silva. A la cumbre también asistirá el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen o el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, así como mandatarios de organizaciones internacionales como la Agencia Internacional de la Energía (AIE) o el Banco Mundial.

En las sesiones de este encuentro se abordarán los principales asuntos de interés de la COP, entre ellos el de la transición energética. Galán, que lleva participando en este foro internacional desde 2009, defenderá el papel de las inversiones en redes eléctricas, la expansión de las energías renovables, el impulso del almacenamiento como herramienta para reforzar la seguridad y la autonomía energéticas, además de las oportunidades de crecimiento, empleo e industria y el avance en el cumplimiento de los objetivos climáticos.

Proyecto Noronha Verde

Por otra parte, el directivo de Iberdrola participará este sábado en la presentación del proyecto Noronha Verde, promovido por Neoenergía -la filial de Iberdrola en Brasil- en alianza con los Gobiernos de Brasil y Pernambuco y que convierte a la isla Fernando de Noronha en la primera oceánica habitada de América Latina con un modelo energético 100% sostenible. El evento contará con el ministro de Energía de Brasil, Alexandre Silveira, y la gobernadora del estado de Pernambuco, Raquel Lyra.

Hace más de dos décadas que Iberdrola se propuso un reto para Brasil: construir un modelo de energía eléctrica más sostenible y asequible para los ciudadanos. La compañía española es, a través de Neoenergia, la mayor eléctrica de este mercado por número de clientes, con presencia en 18 estados y activos por 18.000 millones de euros. Cuenta con 4.200 megavatios (MW) de capacidad instalada y da servicio a cerca de 40 millones de personas. En el marco de su nuevo plan, el grupo destinará cerca de 7.300 millones de euros al país sudamericano en los próximos cinco años.