Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las 10 noticias clave de la jornada
Airbus A320, en pleno vuelo. Pedro Aragao

El fallo tecnológico que dejó en tierra al avión más vendido

Un susto en pleno vuelo desata una alerta global: Airbus inmoviliza unas 6.000 aeronaves A320 por un error informático ligado a la radiación solar

José A. González

José A. González

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:31

Comenta

El 30 de octubre la torre de control del aeropuerto de Tampa (Florida) recibió un 'mayday' -la señal internacional que se utiliza en radiocomunicaciones para ... advertir de un peligro grave e inminente-. El mensaje procedía de un Airbus A320-200, matrícula N605JB, operado por JetBlue en la ruta de Cancún (México) a Nueva Jersey (Estados Unidos). Según datos de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos, mientras sobrevolaba el Golfo de México, la aeronave inició un «evento de inclinación hacia abajo no comandado y limitado» -en otras palabras, el morro del avión se inclinó hacia abajo por sí solo durante un momento- y dejó 15 heridos leves. No fue turbulencia, fue un fallo en el sistema ELAC que equipan los Airbus.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Tabakalera se queda sin cafetería tras un recurso a la concesión por «irregularidades»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Donostia acogerá de urgencia a los okupas de Martutene antes de su desalojo este jueves
  5. 5 La nueva aventura de Loreak Mendian
  6. 6

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  7. 7 El homenaje al surfista donostiarra Iñigo Letamendia que se celebrará a cientos de kilómetros: «Será en su lugar preferido»
  8. 8

    La cesta de la compra sube un 39% desde la pandemia en Gipuzkoa, el doble que los salarios
  9. 9 Lance Terry abandona el Gipuzkoa Basket: «Tengo que tomar una decisión que es la mejor como jugador y como padre»
  10. 10

    50 años de la primera diablura de López Ufarte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El fallo tecnológico que dejó en tierra al avión más vendido

El fallo tecnológico que dejó en tierra al avión más vendido