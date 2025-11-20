Eroski se libra de la losa de la deuda para centrarse en crecer en el norte

«Estamos muy orgullosos, ha sido un camino titánico pero ya no estamos preocupados por la situación financiera», ha sentenciado este jueves desde Madrid la ... CEO de Eroski, Rosa Carabel, al dar a conocer los detalles de la nueva emisión de bonos de la cooperativa y la consiguiente refinanciación de toda su deuda. Un paso que el mercado ha interpretado como una muestra de fortaleza del grupo de Elorrio y de su capacidad de crecimiento y de generación de recursos.

Carabel ha celebrado sin ambages el nuevo escenario financiero, se ha declarado «feliz» y ha resaltado que la cooperativa puede por fin centrarse por completo en el crecimiento y la inversión en su nuevo plan estratégico a 2029; una senda creciente que le llevará, ha adelantado, a abrir «unas diez o doce tiendas propias y unas cincuenta o sesenta franquicias» cada año. Una expansión que se realizará en primera instancia en lo que Carabel ha denominado como 'zona core', básicamente el País Vasco y Navarra, así como la región norte de España.

Carabel, acompañada del director financiero de Eroski, Josu Mugarra, ha hecho un repaso de la situación financiera de la cooperativa en los últimos 17 años, una época marcada a fuego por varios procesos de refinanciación y dificultades financieras (que la CEO ha reconocido sin complejos) y que ahora, eso sí, forman parte del pasado. No es que la empresa no tenga deuda, de hecho el pasivo asciende a unos 948 millones, pero sí afronta esa circunstancia de una manera muy diferente y sin la presión, primero, de cantidades que en su día fueron muy elevadas y, segundo, con deudores mucho más 'normales', sin los fondos buitres que acecharon en su día y que llegaron a poner en peligro siquiera como hipótesis,a la forma jurídica de coperativa. En este sentido, Carabel ha dejado bien claro que si en el anterior plan estratégico 2023-2025 nadie se cuestionaba dejar se der cooperativa, ese espíritu está más fuerte que nunca y va a marcar la hoja de ruta en el futuro: «Somos muy personacéntricos y muy clientecéntricos», ha sentenciado la ejecutiva.

Según ha comunicado Eroski esta semana en sendos envíos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la nueva emisión de bonos senior, que se completó ayer en el mercado de Luxemburgo, unida a la contratación de un nuevo crédito sindicado de varios bancos de 370 millones y una nueva línea de crédito de otros 80 millones, permitirá a la cooperativa liderada por Rosa Carabel refinanciar su deuda y, entre otras cosas, dar carpetazo a la anterior emisión de deuda corporativa, también de 500 millones, lanzada hace solo dos años pero a un coste muchísimo mayor; tanto como el 10,62% frente al 5,75% de este nuevo paquete suscrito por inversores institucionales de primer orden y cuyos intereses serán pagaderos semestralmente.

Eso se traduce en un ahorro anual del coste financiero de los actuales 53 millones a 'solo' 28, casi la mitad. Todo un éxito financiero y un mensaje claro al mercado de la potencia de tiro de Eroski y de su capacidad de superar adversidades y de seguir creciendo, algo en lo que tenía puesto el foco desde que suscribió esa primera emisión de 500 millones con la que se quitó para siempre a algunos acreedores incómodos y oportunistas que habían ido adquiriendo su pasivo en sucesivas refinanciaciones.

Apoyo de la banca

Carabel ha puesto en valor el hecho de que los financiadores del nuevo crédito de 370 millones son entidades que siempre estuvieron ahí, como Kutxabank o Laboral Kutxa, a las que se unen otras «que han vuelto», como los tres grandes bancos españoles: Caixabank, Santander y BBVA. Además, ha inicidido la CEO, se han incorporado entidades nacionales y extranjeras (con lo que eso supone de muestra de confianza del mercado en Eroski) como Banca March, Cajamar, Caja Rural, Rabobank, Intesa San Paolo o Deutsche Bank. Junto a ellos, el Instituto Vasco de Finanzas (IVF) también ha querido estar el el 'pool' bancario.

La nueva inyección financiera permitirá a Eroski quitarse un peso de encima que arrastraba desde hacía tiempo. Y es que dedicará parte de ese dinero fresco a pagar por completo la cantidad que adeuda por las llamadas Obligaciones Subordinadas (OSES); en concreto, 209 millones de euros, que vencían a finales de 2028 y que tienen suscritos inversores particulares.

Un pasivo éste muy particular que deviene de aquellos pequeños acreedores (en su mayoría socios trabajadores, exempleados y familiares) que en 2016 aceptaron una quita en la remuneración de las Participaciones Financieras Subordinadas (AFIs), aquella deuda 'perpetua' que la cooperativa emitió en dos tandas en 2002 y 2007 y con la que levantó 600 millones que, llegado el día, no pudo repagar con los intereses pactados. De ahí el descuento, que rondó los 200 millones. También hubo tenedores de AFIs que no aceptaron el canje y que seguirán cobrando como hasta ahora.

De la misma manera, Eroski, que capta ahora en total y en un solo gesto 950 millones de euros (entre los 500 en bonos, el crédito sindicado de 370 y la línea de crédito de 80, estos dos últimos con vencimiento a 2031) dedicará estos recursos a repagar toda la deuda corporativa bancaria que tenía el grupo y que al cierre de 2024 ascendía en total a 949 millones tras amortizar 59, quince más de lo previsto.

«Zapatero a tus zapatos»

Llega así una nueva refinanciación, práctica que nunca resulta sencilla y en la que Rosa Carabel (que antes de CEO fue directora financiera del grupo) se ha convertido en una de las mayores y más reputadas expertas de España. Lejos quedan las primeras, mucho más tensas y con cantidades que llegaron a ser superiores a los 3.500 millones. Ahora, ha apuntado Mugarra, el objetivo pasa por llevar el ratio de deuda sobre ebitda hoy en 2,2 veces, «a un punto por debajo de dos».

Carabel ha insistido en que Eroski está ahora más que nunca centrada en crecer y expandirse. «Zapatero a tus zapatos, que diría mi abuela», ha resumido una más que sonriente Carabel.

En 2024, el grupo se apuntó su tercer año seguido con crecimientos en las ventas, alcanzando una facturación bruta de IVA de 5.885 millones de euros, un 2,7% más que en 2023, un alza inferior al 4,6% del ejercicio anterior que se explica por los menores precios reinantes en el mercado respecto a un año antes, cuando la inflación golpeó duramente el bolsillo de los consumidores. El presente ejercicio, ha adelantado, traerá «un nuevo récord de ventas y de rentabilidad sobre el ebitda, con alzas de las ventas del orden del 3% interanual«.

Eroski es hoy el primer grupo de distribución de carácter cooperativo de España y uno de los líderes del norte del mercado español (de Galicia a Baleares) con una cuota de mercado del 12,7 % en dicha zona; siendo líder en País Vasco, Navarra, y Galicia y colíder en Baleares. A cierre del pasado año contaba con 1.502 establecimientos, entre supermercados, hipermercados, cash & carry y supermercados 'online'; además de gasolineras, tiendas de deporte y otros negocios no alimentarios.