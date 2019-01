Las diez claves que deben tener en cuenta las empresas para 2019 KPMG elabora un decálogo que incorpora consejos para los equipos directivos JOSÉ V. MERINO Lunes, 7 enero 2019, 11:58

El año 2019 ya es una realidad y KPMG ha elaborado un catálogo de consejos que, a su juicio, todas las empresas deberían tener en cuenta. Son lo que ha denominado «las 10 claves que toda agenda empresarial debe contemplar».

1

Transformación digital

En los próximos 12 meses será imprescindible seguir profundizando en la digitalización, poniendo el foco en la automatización de los procesos. El impulso de la innovación para desarrollar nuevos productos, servicios y modelos de negocio servirán para ganar ventaja competitiva en un mercado disruptivo. Las alianzas para agregar o desarrollar capacidades a través de 'startups', universidades y otros ecosistemas innovadores marcarán la agenda. Las áreas más activas serán las relacionadas con servicios cloud y comercio electrónico. La gran apuesta será la mejor interpretación y el uso inteligente de la creciente cantidad de datos disponible.

2

Talento y diversidad

Una de las derivadas más complejas de la transformación digital de las empresas es su impacto sobre las personas. Gestionar este impacto va a requerir altas dosis de inversión en formación y herramientas para favorecer una cultura corporativa cada vez más ágil y digital. Por otro lado, la batalla por el talento se traducirá en dificultades para encontrar y atraer a profesionales con habilidades específicas. Ante esto, las empresas tendrán que buscar fórmulas para atraer y retener a estos profesionales que buscan entornos flexibles, estimulantes, participativos y éticos. En el caso concreto de la igualdad de género, la brecha es todavía elevada: un 32% según el último informe del Foro Económico Mundial, que señala que, al ritmo actual, todavía serán necesarios 108 años para cerrar la brecha de género. De los 149 países analizados, España está en el puesto 29 de mayor a menor igualdad de género. Sólo un 34% de los puestos directivos está ocupado por mujeres. Y en términos salariales, la mujer cobra hoy de media un 30% menos que el hombre a nivel global.

3

Confianza

La demanda de transparencia y responsabilidad por parte de los grupos de interés que rodean a las empresas es cada vez mayor y no ha dejado de incrementarse desde la crisis financiera. Parte de esta exigencia se ha traducido en nuevas regulaciones sobre gobierno corporativo o en el endurecimiento de las existentes, así como en un mayor grado de prioridad y atención por parte de las compañías. La tendencia se mantendrá. Por ello, será fundamental generar y transmitir confianza con una estrategia clara desde la cúpula.

4

Geopolítica

El tablero geopolítico global seguirá siendo un factor clave de incertidumbre, ante el que las empresas deberán prepararse planificando escenarios potenciales y previendo el efecto de estos en sus planes. De hecho, las corrientes proteccionistas son la principal preocupación de los CEOs. En 2019 habrá que seguir muy atentos al 'Brexit', dada la importancia que tiene Reino Unido para España como primer emisor de turistas, primer receptor de Inversión Extranjera Directa de España en términos de flujos y quinto destino de exportaciones españolas. Por otro lado, las decisiones de la Administración americana en términos comerciales y de política fiscal, y el cambio de rumbo estratégico de China dentro de su nueva normalidad serán determinantes. El contexto general vendrá marcado también por el fin de la política expansiva del Banco Central Europeo o los efectos de la subida de tipos en EE UU, así como la volatilidad en los precios del petróleo.

Desde la perspectiva tecnológica, aumentará la carrera de las grandes potencias para tener mayor control en la fijación de estándares en las nuevas tecnologías, con especial atención a las redes 5G, la Inteligencia Artificial, la supercomputación o la ciberseguridad. Se ha desatado la 'guerra fría' global por el control de la tecnología y la generación y control del dato.

5

Regulación

El cambio regulatorio es constante y va a requerir de las empresas que presten cada vez más atención y recursos a su monitorización y cumplimiento. En 2019, se prevén algunos grandes cambios regulatorios tanto en el ámbito legal como fiscal, de origen nacional y comunitario, aunque en el primero de los casos será determinante la evolución política en España. En el ámbito fiscal, el Gobierno tiene en la mesa el impuesto sobre transacciones financieras y de servicios digitales, que impactará en servicios como la publicidad online, la transmisión de datos o la intermediación. No afectará solo a las grandes tecnológicas.

Además, se están previendo medidas en materia de prevención y lucha contra el fraude fiscal, para el control de operaciones en bitcoin, reducir el importe al contado de operaciones entre empresarios y profesionales o controlar procesos de facturación y contabilidad en sistemas informáticos.

Y otras posibles subidas son el impuesto sobre la banca o el incremento del impuesto sobre hidrocarburos, en concreto sobre el diésel. En el ámbito autonómico también se está hablando de la reducción en el impuesto sobre sucesiones y donaciones en muchas comunidades autónomas, como la ya anunciada en Madrid.

6

La era del dato

Las tendencias en el mundo de los datos son múltiples. La inteligencia artificial, la validación de modelos para analítica avanzada... Y seguirá aumentando la preocupación por la protección de los datos de los usuarios y/o clientes, a los que en muchos casos no les importa compartirlos aunque, eso sí, a cambio de algún tipo de contraprestación.

7

Avance de la inteligencia artificial

El año 2019 va a ser relevante y las empresas tienen que estar preparadas con plataformas que ayuden a pasar a producción estos procesos de forma más eficiente. La inteligencia artificial, combinada con el análisis avanzado de datos y las soluciones cognitivas, está habilitando una nueva generación de automatización inteligente que está cambiando la naturaleza del trabajo y la calidad de los servicios. Para 2020 se prevé que aproximadamente el 80% de las conversaciones de las empresas con los consumidores las lleve a cabo una máquina. Aunque pueda despertar recelos, esta previsión esconde también valor.

8

Transparencia

En 2019 el nivel de escrutinio sobre las empresas por parte de sus grupos de interés seguirá intensificándose. No pillará por sorpresa a las grandes compañías españolas. No obstante, las empresas de menor tamaño y que no han estado tan sometidas al escrutinio de terceros son las que van a tener que adaptarse.

9

Sostenibilidad y cambio climático

Los riesgos climáticos y medioambientales entran con fuerza entre las principales preocupaciones de los CEOs españoles. De hecho, tras la última cumbre celebrada en Polonia, veremos cómo los distintos países van trasladando a las agendas nacionales los objetivos de la Cumbre de París celebrada en 2015. El objetivo de la Unión Europea es alcanzar la neutralidad climática en la segunda mitad del siglo, para lo que es relevante la eficiencia energética.

10

Crecimiento inorgánico y financiación

El crecimiento inorgánico a través de fusiones y adquisiciones resulta fundamental y se perfila en 2019 como una de las palancas de creación de valor para los equipos directivos. Seguirán así la estela del 2018, cuando las buenas condiciones de financiación, la estabilidad del crecimiento económico, el interés inversor y el fuerte apetito de las empresas para seguir creciendo han favorecido el impulso a la actividad.