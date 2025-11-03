Danobatgroup, Ampo y Bayer, premios de la empresa vasca
DV
Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:31
'La Noche de la Empresa Vasca', organizado por la Fundación Empresa Vasca y Sociedad, premió a Danobatgroup por su innovación empresarial y a Ampo ... por el 'Made in Euskadi'. La alemana Bayer fue galardonada por su impulso a Viralgen en Donostia. Javier Ormazabal, presidente y CEO de Velatia, se llevó el premio al empresario vasco de 2024.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión