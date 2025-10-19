Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Infraestructura de la subestación eléctrica de Hernani. Arizmendi

«Corremos el riesgo de perder seis años clave para la modernización de la red»

Los largos plazos de ejecución y la retribución «poco atractiva» son los principales hándicaps para una industria que espera crecer más en el exterior que en España

Mikel Calvo

Mikel Calvo

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:02

El impulso inmediato del sector eléctrico vasco se juega fuera. Las grandes compañías del territorio participan ya en grandes proyectos de digitalización, control y redes ... inteligentes en Europa y América, mientras en España se concretan los plazos del nuevo plan estatal de infraestructuras eléctricas. Esa vocación exportadora es, de hecho, uno de los pilares más sólidos de la industria vasca. Las ventas exteriores de material eléctrico superaron los 1.100 millones de euros hasta julio, según datos del Icex, y suponen más del 6% de todas las exportaciones de Euskadi. Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos son los principales destinos, todos ellos con crecimientos de dos dígitos en el último año.

