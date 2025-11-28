Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escaparate con rebajas durante el 'Black Friday'. RC

Consumo multa a 7 empresas con 350.000 euros por falsas rebajas durante el 'Black Friday' de 2023

El departamento de Pablo Bustinduy sanciona Carrefour, Mediamarkt, PC Componentes, Notino Italia y Gestaweb 2020 por subir los precios días antes y luego publicitarlos como descuentos

José A. González

José A. González

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:24

«Ofertas así de buenas no esperan» es uno de los lemas que se pueden escuchar y leer duante el 'Black Friday' (Viernes negro), término ... que supermercados y tiendas han adoptado de Estados Unidos para dar el pistoletazo de salida a las compras navideñas. Rebajas de precios que esconden una trampa como ha demostrado el Ministerio de Consumo, que ha sancionado a siete empresas con 350.000 por falsas rebajas, es decir subir el precio días antes y luego anunciar que son precios rebajados.

