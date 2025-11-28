Consumo multa a 7 empresas con 350.000 euros por falsas rebajas durante el 'Black Friday' de 2023

«Ofertas así de buenas no esperan» es uno de los lemas que se pueden escuchar y leer duante el 'Black Friday' (Viernes negro), término ... que supermercados y tiendas han adoptado de Estados Unidos para dar el pistoletazo de salida a las compras navideñas. Rebajas de precios que esconden una trampa como ha demostrado el Ministerio de Consumo, que ha sancionado a siete empresas con 350.000 por falsas rebajas, es decir subir el precio días antes y luego anunciar que son precios rebajados.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha hecho público el nombre de cinco de las siete firmas investigadas durante la campaña de 2023: Carrefour, PC Componentes, Mediamarkt, Notino Italia y Gestaweb 2020. Desde el Gobierno aseguran que en promociones y descuentos deben usarse como precio de referencia (el precio tachado) el menor importe que se haya mostrado en los últimos 30 días, según dicta la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. En su investigación, estas siete compañías subieron el precio una semana antes del 'Black Friday' de 2023 y luego lo mostraron a los consumidores como precio rebajado.

De mayor a menor importe, las empresas sancionadas -solo se han dado a conocer el nombre de cinco de las siete- han sido Notino Italia con 110.000 euros; Gestaweb 2020 con 100.000 euros; Media Markt con 25.000 euros; Carrefour con 21.500 euros y PC Componentes, con 1.500 euros.

Investigación en marcha

Hace unos días, Pablo Bustinduy, titular del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, informó de que su departamento ha puesto en marcha una campaña para controlar y vigilar posibles descuentos fraudulentos por parte de grandes compañías durante las rebajas del Black Friday y del posterior Cyber Monday.

La Dirección General de Consumo empleará herramientas tecnológicas para detectar prácticas como el incremento previo de precios con el fin de simular una rebaja, así como otras estrategias comerciales consideradas irregulares: precios que aumentan de manera progresiva, tácticas de presión para impulsar la compra, variaciones de precio en función del momento o incluso personalización del importe según los datos del consumidor.