La 'cláusula Telefónica', una sanción por ERE para las grandes empresas

La llamada 'cláusula Telefónica' en los ERE es una penalización económica que obliga a las grandes empresas a pagar los costes de desempleo de ... sus trabajadores de más de 50 años, en lugar de trasladarlos a la Seguridad Social, como ocurría históricamente. Se creó precisamente para compensar al Estado tras los despidos masivos que Telefónica realizó en 2011, y de ahí que recibiera este nombre. Afecta a empresas que superan ciertos umbrales de plantilla y porcentaje de trabajadores despedidos mayores de 50 años.

En concreto, el origen de esta cláusula fue una respuesta del Estado hacia las prejubilaciones masivas que Telefónica llevó a cabo en 2011 (entre 2011 y 2018 la operadora echó a casi 13.000 personas), que supusieron un gasto considerable para la Seguridad Social. Se aplica a empresas a partir de 100 trabajadores o a grupos de empresas que sumen esta plantilla total y que realicen un despido colectivo pese a no tener pérdidas económicas.

Además, el número de trabajadores mayores de 50 años despedidos en el ERE debe ser mayor que el de trabajadores mayores de 50 años en plantilla.

¿En qué cambia esta cláusula respecto a la situación anterior? Estas empresas deben asumir los costes de las prestaciones por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social de los afectados hasta su jubilación, en lugar de que lo pague el Estado, como ocurría antes. El cálculo de la penalización es complejo y varía según el número de empleados afectados, el coste de las prestaciones y su porcentaje sobre la plantilla total.

Es importante tener en cuenta que, aunque la cláusula se ideó pensando en Telefónica, es una disposición legal que se aplica a otras grandes empresas que cumplan los requisitos mencionados.