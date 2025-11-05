Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marc Murtra, presidente de Telefónica. EP

Las caídas vuelven a Telefónica y golpean la participación del Estado en la operadora

La empresa de Marc Murtra pierde más de un 1% tras el desplome del 13% del martes, con sus títulos por debajo de los 4 euros que rondó la inversión de la Sepi

Clara Alba

Clara Alba

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:47

No hay descanso en el castigo bursátil a Telefónica. Pese al desplome del 13,12% sufrido en la sesión del martes -su peor sesión desde ... la pandemia, con la cotización de la operadora temblando por debajo de los 4 euros-, las acciones de la compañía no han logrado rebotar en la apertura de este miércoles. Es más, tras un inicio de jornada extremadamente volátil, sus títulos caen un 1,3% hasta los 3,68 euros, golpeando ya no solo a los minoristas con el valor en cartera, sino también a los grandes accionistas como el propio Estado, con una participación del 10% en el capital que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) adquirió a un precio medio de 4,0295 euros por acción. A los niveles actuales, esa inversión -que en su día rozó los 2.300 millones de euros- ya ha entrado en pérdidas latentes.

