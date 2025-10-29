CAF recurre un contrato de 650 millones adjudicado en Irlanda a la suiza Stadler

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha recurrido la adjudicación de un contrato de suministro de trenes por parte de las autoridades irlandesas Irish Rail ... y Northern Ireland Railways a la empresa suiza Stadler valorado en 650 millones de euros.

La licitación, lanzada a finales de 2023, abarca una nueva flota de ocho trenes para reemplazar la flota de autocares diésel que actualmente operan el servicio transfronterizo Enterprise Enterprise entre Dublín y Belfast. Además, el proceso de adquisición también incluye un contrato de mantenimiento que agrupa servicios de soporte técnico y suministro de repuestos durante 15 años, según señalan medios económicos.

CAF no desvela el motivo del recurso siguiendo con su habitual política de comunicación, pero desde Irlanda, un portavoz local de Irish Rail, la compañía ferroviaria pública, señala que los licitadores ya «han notificado el resultado del proceso de adquisición» así como que las autoridades «han recibido una impugnación, que las organizaciones están abordando mediante el proceso legal».