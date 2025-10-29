Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

CAF recurre un contrato de 650 millones adjudicado en Irlanda a la suiza Stadler

La licitación de las autoridades irlandesas comprende una flota de ocho trenes y el mantenimiento durante quince años

Pilar Aranguren

San Sebastián

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:54

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha recurrido la adjudicación de un contrato de suministro de trenes por parte de las autoridades irlandesas Irish Rail ... y Northern Ireland Railways a la empresa suiza Stadler valorado en 650 millones de euros.

